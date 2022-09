Dieser Verein vermittelt Wohnungen mit fairer Miete

Von: Laura May

Haben über den Verein „Fairmieten“ zusammengefunden: Thras und Desale Bereketab mit ihren drei Töchtern sowie Susanne Kirchner (l.),Petra Striebeck (2.v.r.) und Hildegard Durner. © laura may

Der Oberhachinger Verein „Fairmieten“ hilft sozial benachteiligten Menschen bei der Wohnungssuche und bietet Haus- und Wohnungsbesitzern im Landkreis die Möglichkeit, sicher und unkompliziert zu vermieten.

Oberhaching – Thras Bereketab kocht Tee in ihrer neuen Küche. Ihre drei Töchter wuseln durch die Wohnung, ihr Mann Desale Bereketab sitzt auf dem Sofa und spricht mit Vermieterin Hildegard Durner. „Hier ist es ruhig und groß“, freut er sich. Die Oberhachingerin und die eritreische Familie haben über den Verein „Fairmieten“ zusammengefunden.

Odyssee aus Bürokratie und Sprachproblemen

Lange wirkte die Wohnungssuche im Landkreis für den 38-Jährigen wie ein Ding der Unmöglichkeit. Wegen anhaltender Menschenrechtsverletzungen in seiner ostafrikanischen Heimat Eritrea verließ der junge Mann das Land 2015. Es folgte eine Odyssee aus Bürokratie, Sprachproblemen, Unsicherheit und der Angst, dass er seine Familie nicht mehr sehen kann. Desale spricht nicht gerne über seine Flucht, die Zustände in Unterkünften oder die politische Situation in Eritrea. Wer im Ausland Asyl beantragt, wird bei der Rückkehr dorthin sofort verhaftet.

Sechs Jahre lang in Lagern

Sein Blick ist jetzt nach vorne gerichtet, viele Hürden hat er – auch mit Hilfe des Helferkreises Asyl und Fairmieten – bereits überwunden: Desale spricht inzwischen Deutsch, arbeitet als Koch im Hachinger Hof, letztes Jahr konnte seine Frau Thras mit ihren drei Töchtern, drei, neun und zwölf Jahre alt, nach mehreren Anläufen im Rahmen einer Familienzusammenführung dann endlich auch nach Deutschland kommen. Sechs Jahre harrten sie in Lagern für Geflüchtete im Sudan aus. „Die Frau war dort mit ihren Kindern ganz ohne männlichen Schutz“, sagt Vermieterin Durner entsetzt. Doch allein das Ankommen in Deutschland regelte noch lange nicht die Probleme der Familie. Das Leben in einer beengten Unterkunft, keine Ruhe und finanzielle Unsicherheit erschweren die sogenannte Integration. Da kam Hildegard Durner ins Spiel.

Verein vermittelt Kandidaten

Die Oberhachingerin ist froh, dass sie der Familie zumindest etwas Sicherheit bieten kann. Die Wohnung ist schon seit 1993 in ihrem Besitz und soll später einmal zum Alterssitz werden. Nachdem sie in Kontakt mit Fairmieten trat, suchte der Verein drei passende Familien für Hildegard Durner heraus, die zu ihrer Immobilie passen würden – so traf sie Desale Bereketab das erste Mal. „Er brauchte die Wohnung am dringendsten und war der Bescheidenste bei der Wohnungsbesichtigung“, begründet sie ihre Auswahl. Seit erstem Juli wohnt die fünfköpfige Familie jetzt in der Wohnung und kann endlich richtig in Deutschland ankommen.

Das steckt hinter dem Verein „Fairmieten“ Fairmieten hilft seit 2020 sozial benachteiligten Menschen bei der Wohnungssuche und bietet Haus- und Wohnungsbesitzern im Landkreis die Möglichkeit, sicher und unkompliziert zu vermieten. Der Oberhachinger Verein ist dabei vor allem angewiesen auf Immobilien und Kapital. „Wir brauchen Wohnungen!“, so der Appell von Susanne Kirchner, Mitbegründerin des Vereins. Wenn Sie jemanden kennen, der eine Wohnung vermieten möchte oder selbst eine Wohnung haben und sich unsicher sind, kontaktieren Sie Fairmieten per Mail über kontakt@fairmieten-oberhaching.de oder an die Adresse an der Karlstraße 24 in Oberhaching. „Wir garantieren den Vermietern Sicherheit und Stabilität“, wirbt Kirchner. Durch gewerbliche Mietverträge kann Fairmieten zu anderen Konditionen vermieten als im privaten Mietrecht und Vermietern zeitnahe Eigennutzung garantieren.

Wer keine Immobilie besitzt, aber trotzdem helfen möchte, kann dies in Form einer Mitgliedschaft (50 Euro jährlich) oder einer einmaligen Spende an folgendes Konto: Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, IBAN: DE92 7025 0150 0029 5686 49.

Tochter Shewit (12) sitzt neben Vermieterin Durner auf dem Sofa und liest ihr aus einem Buch namens „Keine Panik“ vor. In einer extra Deutschklasse lernt sie mit Schwester Yosan (9) und anderen Kindern aus der ganzen Welt Deutsch, bevor sie nächstes Jahr in eine „normale“ Klasse kommt. In Eritrea war sie nicht in der Schule.

Die Wohnsituation ist auch für den Lernerfolg der Kinder oft zentral, erklärt Susanne Kirchner, die sowohl als Lehrerin in der Deutschklasse arbeitet, ehrenamtlich im Helferkreis tätig ist und den Verein Fairmieten mitgegründet hat. Ihr Appell: „Bitte macht es wie Frau Durner!“

Acht Wohnungen vermittelt

Die Suche nach Haus- und Wohnungsbesitzern, die bereits sind mit Fairmieten zu arbeiten, stellt sich als zäh heraus. Bisher hat der Verein acht Wohnungen vermittelt, 55 Interessenten stehen noch auf der Warteliste. Jede Immobilie ist also willkommen. Fairmieten ist vor allem im südöstlichen Landkreis aktiv – doch auch Wohnraum im Norden oder anderen Landkreisen können über das Fairmieten-Netzwerk vermittelt werden.

Hildegard Durner bereut ihre Entscheidung bisher nicht. „Ich musste gar keine große Initiative ergreifen“, sagt die Oberhachingerin, „es ist eine große Erleichterung, dass der Verein so viel Verantwortung übernimmt.“