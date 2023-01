Energie, Bildung und Wohnen: Das verändert sich in diesem Jahr in Oberhaching

Mit zwei fünften Klassen startete im Herbst 2022 der Vorläufer-Betrieb der geplanten Realschule am Schulcampus zunächst in Containern.

Ausblick 2023

Von Birgit Davies schließen

Gleich mehrere große Projekte wird die Gemeinde Oberhaching im Jahr 2023 vorantreiben oder neu starten.

Oberhaching - Die Planungen für den Schulcampus mit Realschule und FOS neben dem S-Bahnhof Deisenhofen sind fast fertiggestellt. Im Frühjahr werden die letzten nötigen Schritte festgelegt, sodass der Baubeginn mit Spatenstich im Herbst starten kann. Entstehen wird eine vierzügige Realschule für rund 600 Schüler und eine Fachoberschule für 500 bis 600 Schüler.

Zudem wird eine Dreifachsporthalle errichtet, die auch für außerschulische Veranstaltungen genutzt werden kann, sowie eine Mensa und eine Tiefgarage mit rund 150 Plätzen. Bereits seit Herbst letzten Jahres in Betrieb ist eine Vorläufer-Realschule, wo zwei fünfte Klassen in frisch aufgestellten Containern bei der nahe gelegenen Grundschule unterrichtet werden. „Das Provisorium wird im Lauf dieses Jahres erweitert, damit der nächste Jahrgang dort auch Platz findet, bis die eigentliche Schule auf dem Campus im Schuljahr 2025/26 in Betrieb gehen wird“, berichtete Bürgermeister Stefan Schelle.

Wohnraum

Ebenfalls auf dem Gelände des Schulcampus werden mit dem Projekt „Junges Wohnen“ 25 bis 30 möblierte Wohneinheiten für junge Einheimische und Azubis entstehen. Bereits zu Beginn 2022 wurden die frisch errichteten Mietwohnungen für Einheimische „Am Neuen Weg“ bezogen, doch der Bedarf bleibt groß auf dem angespannten Wohnungsmarkt. Daher steht ein weiteres Mietwohnungsprojekt in den Startlöchern. Auf einem Grundstück zwischen Linienstraße und Rodung, ganz in der Nähe des jüngsten Einheimischen-Programms, sollen vier Geschosswohnungsbauten errichtet werden mit zirka zwölf Wohnungen in jedem Gebäude, insgesamt 48 Wohnungen unterschiedlicher Größe.

Das Areal wird von der Gemeinde vergünstigt zur Verfügung gestellt. Dafür hat sie auch das Belegungsrecht. Ein Architekten-Wettbewerb soll für eine optimale Gestaltung sorgen und die Realisierung erfolgt über die Baugesellschaft München Land. Es wird ein Mix aus überwiegend Mietwohnungen, aber auch Eigentumswohnungen entstehen. Dabei ist der mögliche spätere Erwerb von Wohnungen durch die Mieter geplant. Zudem wird das Gewerbegebiet am Bajuwarenring in Richtung Kugler Alm erweitert, um weitere Unternehmen anzuziehen.

Energieversorgung

Das Thema Energie treibt die Gemeinde Oberhaching wie den gesamten Landkreis um, sowohl die Auswirkungen des hohen Energieverbrauchs für die Umwelt wie auch die immens steigenden Kosten für die Bürger. Schon vor über einem Jahrzehnt wurde in die Versorgung mit geothermischer Energie gesetzt und über die Gemeindewerke Oberhaching 38,8 Prozent Beteiligung an der GeoEnergie Taufkirchen erworben.

Seither erfolgt ein kontinuierlicher Ausbau des Fernwärmenetzes, um die Bürger mit regenerativer Energie zu möglichst stabilen Preisen versorgen zu können. Rund 1500 Haushalte sind bisher angeschlossen und die Nachfrage stieg vor allem im letzten Jahr immens. Geplant ist nun ein ORC-Kraftwerk zur Verstromung in der GeoEnergie Taufkirchen an der Anlage am Lanzenhaarer Weg, wobei der Fokus weiterhin auf der Wärmeversorgung liegen wird. Außerdem laufen erste Sondierungen für eine dritte und vierte Bohrung.

Nahverkehr

Da es seit rund einem Jahr mehrere neue Buslinien gibt, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, sorgt seit Dezember nun eine provisorische Wendeschleife nahe des P & R in Deisenhofen dafür, dass die X-Busse 320 und 203 sowie die Linie 222 nicht mehr durch den Ort fahren müssen. Diese konnte erst jetzt errichtet werden, da die Sanierung der Sauerlacher Straße, wo die Busse jetzt verkehren, noch bis in den Herbst im Gange war.

Sobald die Bauarbeiten für den Schulcampus starten, wird auf dem dortigen Gelände die eigentlich geplante Wendeschleife gebaut.

+ Seit Dezember halten die X-Busse 320 und 203 sowie die Linie 222 an der Wendeschleife am Vogelherdweg. © Birgit Davies

Photovoltaik

Auch im Bereich Photovoltaik ist die Gemeinde weiterhin aktiv: auf dem „Pöttinger Feld“, einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche von rund 1,5 Hektar in direkter Nähe zum Autobahnanschluss A 995, ist auf eigenem Grund eine Photovoltaik-Freiflächenanlage geplant. Rund 1870 Solarmodule sollen in Zukunft für eine Jahresleistung von 1000 kWp sorgen.

Windkraft

Bezüglich des Themas Windkraft ist Oberhaching aktuell mit Nachbargemeinden im Gespräch, um, falls ein gutes Ergebnis erwartet werden kann, gemeinsam ein Projekt zu starten. Denn auf Oberhachinger Flur befindet sich laut Gutachten kein geeignetes Gebiet zur Errichtung von Windrädern.

1275-Jahr-Feier

Jetzt schon laufen die Vorbereitungen für die große 1275-Jahr-Feier des Bestehens von Oberhaching auf Hochtouren. „Die Feier, die 2024 stattfinden wird, überstrahlt in positivster Hinsicht alles“, freut sich schon jetzt der Bürgermeister. „Eine wunderbare Gelegenheit, dass alle gemeinsam aktiv sind und miteinander feiern können.“