„Erwachsene können auf sich aufpassen“- Lebensmittelverkäuferin fordert mehr Alltag

Oberhaching – Anne Breitsameter (60) verkauft bei Obst Gemüse Feinkost Neumayer in Deisenhofen. Im Interview erzählt sie von einer neuen Wertschätzung für gute Lebensmittel – und was sie von der Politik derzeit vermisst.

- Frau Breitsameter, macht Ihnen Ihr Beruf derzeit noch Freude?

Ja, sehr. Sonst kann ich gerade eh nirgends hin und würde nur daheimsitzen und Frust schieben. Wenn ich als Allergikerin jetzt niesend und schnupfend durch die Gegend radle, bricht ja Panik aus! Ich bin froh, dass ich für die Kunden da sein und ein bisschen Normalität verbreiten kann. Wir bekommen so viel positive Resonanz zurzeit, das ist schön.

- Haben Sie Angst?

Nein, überhaupt nicht. Ich lebe und ernähre mich gesund und vertraue auf mein Immunsystem. Und wir haben inzwischen eine Plexiglasscheibe als Schutz zwischen uns und den Kunden im Laden. Zuerst haben wir mit Mundschutz gearbeitet – das war sehr anstrengend. Beim Bücken, Heben, Reden und Beraten von Kunden stört die Maske sehr. Und es gibt ja auch keine genauen wissenschaftlichen Vorgaben, wie lange man so einen Mundschutz tragen darf, bevor er zur Bakterienschleuder wird. Mit der Plexiglasscheibe fühlen wir uns besser. Das ist auch etwas, was in Zukunft sinnvoll sein könnte – während der Grippezeit zum Beispiel.

Neue Wertschätzung für Lebensmittel

- Was hat sich bei der Kundschaft geändert?

Unsere guten Lebensmittel aus der Region und der ganzen Welt bekommen jetzt eine ganz neue Anerkennung, die sie auch verdienen. Das würde ich mir fürs ganze Jahr wünschen. Es kommen auch viel mehr Kunden zu uns. Leute, die sonst in der Kantine oder im Restaurant essen und jetzt selber kochen. Gute Ware ist gefragt, gesunde und bewusste Ernährung ist präsenter in den Köpfen als vor der Krise.

- Das klingt ja richtig nach Aufbruchsstimmung.

Leider ist aber auch die Verunsicherung sehr groß. Manche Leute trauen sich gar nicht mehr in den Laden, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Denen bringen wir die Sachen ins Auto. Andere trauen sich nicht, Geldscheine in die Hand zu nehmen. Mir ging es ja selber lange so, dass ich nicht wusste: Was darf ich anfassen? Was ist gefährlich? Aus den Erkenntnissen in Heinsberg können wir da viel lernen, das wird mir zu wenig kommuniziert.

Hilfe in der Corona-Krise: Tragen Sie Ihren lokalen Betrieb ein und bewahren Ihre Kundschaft

Alltags-Tipps statt Hochrechnungen

- Was hilft gegen die Angst?

Ich wünsche mir alltagstaugliche Tipps von den Wissenschaftlern, nicht immer nur Zahlen und Hochrechnungen, die den Menschen Angst machen. Ob man Rücken an Rücken vorbeigehen kann. Ob es hilft, das Gesicht wegzudrehen. Ganz konkret: Wie man sich ansteckt und wie nicht. Es ist unmöglich, immer und überall 1,5 Meter Abstand einzuhalten.

- Wie regeln Sie das bei sich im Laden?

Wir haben eine Eingangstür und eine Ausgangstür, dazwischen ist Einbahnstraße. Das klappt wunderbar diszipliniert. Im Ostergeschäft haben die Leute draußen gewartet, bis wieder Platz war. Die Leute sind vernünftig, deswegen sollten schon viel mehr Geschäfte offen haben. Einem erwachsenen, mündigen Bürger kann man zutrauen, dass er selbst auf sich aufpasst.

Zurück im Baumarkt - Ein Selbstversuch

Geht wenigstens den Kriegstreibern das Öl-Geld aus?

- Nicht nur Lebensmittel, auch Ihr Beruf erfährt eine neue Anerkennung. Fühlen Sie sich als Heldin?

Nein. Ich freue mich über die neue Wertschätzung. Aber die echten Helden sind die, die jetzt in den Corona-Abteilungen der Pflegeheime und Krankenhäuser in ihrer Schutzkleidung schuften. Für diese Menschen habe ich die allerhöchste Hochachtung.

- Wenn Sie sich die Zukunft malen könnten, wie geht es jetzt weiter?

Ich habe drei Wünsche. Erstens: Viel mehr Alltag – Lockerungen mit größtmöglicher Vorsicht, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zweitens: Mehr Wertschätzung für Lebensmittel auch in Zukunft. Und drittens: Dass den Kriegstreibern auf der ganzen Welt wegen des niedrigen Ölpreises das Geld ausgeht und im Nahen Osten endlich Frieden ist. Dann hätte das Ganze wenigstens in einer Ecke der Welt etwas Gutes bewirkt.

Coronavirus im Landkreis München: So viele Personen sind infiziert, so viele genesen - Alle Nachrichten im Ticker