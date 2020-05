Stadel brennt ab - Feuerwehr steht vor zehn Meter hoher Flammenwand

Beim Brand eines Feldstadels zwischen den Oberhachinger Ortsteilen Gerblinghausen und Oberbiberg ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Leidtragende des Feuers sind auch die örtlichen Burschen.

Oberhaching - Anwohner bemerkten am Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen Feuerschein und alarmierten die Feuerwehr, wie die Polizei berichtet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren stand bereits der Stadel, in dem auch die Hütte der örtlichen Burschen integriert war, in Vollbrand, wie der Einsatzleiter und Kommandant der Oberbiberger Feuerwehr, Hubert Schmid, erzählt: „Als wir ankamen, standen wir vor einer zehn Meter hohen Feuerwand.“

Wasser muss mit Löschfahrzeugen herbeigeschafft werden

Über Stunden versuchten die rund 130 Brandhelfer der Feuerwehren aus Oberbiberg, Altkirchen, Deining, Dingharting, Sauerlach und Taufkirchen der Flammen Herr zu werden. „Weil es vor Ort keinen Hydranten gab, mussten wir das Löschwasser mit den Löschfahrzeugen herbeischaffen“, erklärt Schmid, warum so viele Feuerwehren im Einsatz waren.

Die Polizei ermittelt

Doch aller Einsatz war vergebens. Der Stadel, in dem mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge untergebracht waren, brannte nahezu vollständig nieder. Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandermittler der Polizei haben vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

