Für Radfahrer: Oberhaching diskutiert abschließbare Boxen und eigenes Parkhaus 

Stabile und sichere Abstellmöglichkeiten an den beiden Oberhachinger S-Bahn-Stationen Deisenhofen und Furth sollen Akzeptanz und Nutzung des Fahrrads in der Gemeinde zusätzlich fördern.

Oberhaching – Viele Bürger, die teure Räder oder E-Bikes besitzen, scheuen sich offenbar, diese an den Bahnhöfen abzustellen. Eine Möglichkeit sind abschließbare Boxen bei den bestehenden Abstellanlagen, die Interessenten mieten können.

Wie Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses vorschlug, könnte man zunächst nur eine kleine Anzahl von Boxen aufstellen und dann sehen, ob diese angenommen werden. Die Kosten für die Miete werden im Augenblick auf rund 120 Euro pro Jahr geschätzt. „Eigentlich machen wir das für Auswärtige, denn die meisten Oberhachinger haben ein „Bahnhofsradl“, das sie speziell dafür nutzen“, sagte Johannes Ertl (WGO). Schelle sah dies durchaus positiv. „Dann kommen diese Leute wenigstens nicht mehr mit dem Auto.“

Monika Straub (Grüne) wies darauf hin, dass bereits jetzt der Platz für Räder knapp ist und Boxen viel Raum in Anspruch nehmen. Darauf sagte der Bürgermeister, dass er sich vorstellen könnte, dass in Zukunft ein „Parkhaus“ für Fahrräder entsteht. „Aber dazu müssen wir schlicht die Schülerzahlen für den geplanten Schulcampus abwarten.“ Einstimmig befürworteten die Räte schließlich den Bau von zwölf Boxen am S-Bahnhof Deisenhofen zur Probe.

