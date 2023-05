Further Maibaumburschen wuchten Stamm in die Höhe

Von: Birgit Davies

Die Further Maibaumburschen wuchten den Stamm in die Höhe. © Birgit Davies

Es war eine Riesengaudi, trotz des meist unfreundlichen Wetters: Das Maibaumaufstellen in vielen Gemeinden des Landkreises München.

Oberhaching - Kraft, Geschicklichkeit und vor allem Teamgeist waren gefragt, als die Further Maibaumburschen am Sonntag das weiß-blau geringelte Prachtstück in Position brachten. Als nach knapp eineinhalb Stunden mühevoller Arbeit händisch mit Scherstangen der Maibaum senkrecht in der Halterung stand, gab es großen Jubel von hunderten Oberhachingern, die gekommen waren, um den neuen Baum gebührend zu feiern.

Maikönigin und -könig führen den Tanz an

„Wir freuen uns, dass alles so reibungslos geklappt hat“, sagte Burschenvorstand Michael Huber, der auch Maikönig ist und mit seiner Maikönigin Franziska Gojczyk am 1. Mai die traditionelle Ansprache gehalten hat und den Tanz um den Maibaum anführte. Zwei Monate lang haben 13 Paare gemeinsam geübt, um einen Walzer, das Mühlrad, den Boarischen und einen Schuhplattler rund um den Baum zu tanzen.