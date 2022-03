Geothermie Hauptgrund für hohe Schuldenlast in Oberhaching

Von: Birgit Davies

Teilen

Angesichts aktueller Entwicklungen erweist sich Oberhachings Investition in die Geothermie einmal mehr als gerechtfertigt. Symbolfoto © Marc Schreib

Das meiste Geld investiert die Gemeinde Oberhaching seit Jahren in die Geothermie. In Zeiten der Energieversorgungsknappheit könnte sich die Investition bald auszahlen.

Oberhaching – Als „solide und finanzstark“ bezeichnete Kämmerer Paul Fröhlich im Gemeinderat jetzt die Finanzlage. Im Haushalt 2022 ist keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen, wobei der Schuldenstand derzeit bei 51,7 Millionen Euro liegt, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 3790 Euro entspricht. Der Landesdurchschnitt liegt bei Gemeinden dieser Größenklasse bei 699 Euro. Es konnten jedoch 2,1 Millionen Euro getilgt werden.

Investitionen in Kitas, Schulen und Kultur

Kämmerer Fröhlich betonte, dass sich Oberhaching der Verantwortung für die Zukunft stellt, unter anderem mit Investitionen in Kitas, Schulen und Kultur sowie in die Infrastruktur und das Grundvermögen, das es der Gemeinde ermöglicht auf lange Sicht handlungsfähig zu bleiben.

Das meiste Geld aber fließt seit rund 15 Jahren mit über 60 Millionen Euro in die Geothermie. Josef Ertl (CSU) sitzt im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Oberhaching. Er glaubt, dass es der richtige Schritt war, nicht nur in Beziehung auf die Förderung regenerativer Energie, sondern auch weil es Unabhängigkeit vom globalen Markt und gleichzeitig Regionalität garantiert, die Sicherheit bedeutet. Nach seinen Worten „stehen derzeit die Telefone nicht still, weil sich Bürger sehr stark für eine Versorgung mit Geothermie interessieren“. „Wir können heute heilfroh sein, dass wir durchgehalten haben, obwohl wir von manchen sogar belächelt wurden.“

Gemeindewerke: Gutes Plus von fünf Millionen Euro

Thomas Hümmer, Geschäftsführer der Gemeindewerke Oberhaching, bestätigt die Situation. Seit dem vergangenen Jahr verzeichnen die Gemeindewerke erhöhtes Interesse, das jetzt durch die gestiegenen Gaspreise und die politischen Ereignisse nochmals verstärkt wurde. Letztlich konnte 2021 im Verwaltungshaushalt mit einem guten Plus von rund fünf Millionen Euro abgeschlossen werden.

Beim Gewerbe setzt Oberhaching auf ein breites Firmenspektrum, um Stabilität bei den Einnahmen zu erhalten. Zudem wurden im Gewerbegebiet Grundstücke für insgesamt neun Millionen Euro verkauft, was nicht nur kurzfristig die Einnahmen im Haushalt kräftig erhöht hat, sondern auch zusätzliche Gewerbesteuer in den nächsten Jahren erwarten lässt. Die Gemeinderäte waren sich einig, die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer stabil zu belassen.

Personalkosten bilden Riesenposten

Die Krux: Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt steigen laut Kämmerer Fröhlich kontinuierlich an. Das sei zum einen gestiegenen Personalkosten geschuldet, die mittlerweile bei 16,2 Millionen Euro liegen – 50 Prozent gehen in den Bereich der Kinderbetreuung – zum anderen gebe es einen erhöhten Gebäude- und Betriebsaufwand mit 12,4 Millionen Euro. „Zudem zahlen wir trotz gleichbleibendem Hebesatz eine knappe Million mehr Kreisumlage.“ In Zahlen sind dies 18,2 Millionen Euro. Dazu kommen noch 3,1 Millionen Euro Gewerbesteuerumlage. Für die Einnahmen im Verwaltungsaushalt erwartet Oberhaching 2022 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 22,3 Millionen Euro. Zu Buche bei den diesjährigen Investitionen schlagen vor allem eine weitere Einlage in die Gemeindewerke Oberhaching in Höhe von knapp drei Millionen Euro für die Fertigstellung der Energiezentrale mit Redundanzkraftwerk im Gewerbegebiet. Zudem wird eine Million Euro die geplante Mobilitätsdrehscheibe am S-Bahnhof Deisenhofen bereitgestellt. Außerdem hält die Gemeinde 3,2 Millionen Euro für möglichen Grunderwerb bereit und steckt 400 000 Euro als Kapitaleinlage in die „Bahnhof Deisenhofen gGmbH“. Ebenso gehen in diesem Jahr 400 000 Euro in die Erneuerung der Sauerlacher Straße sowie der Brücke über das Gleißental.

Lesen Sie auch Starnberger Haushalt mit 11-Millionen-Defizit: „Glücklich kann damit keiner sein“ Trotz 11,6 Millionen Euro Defizit bekam der Haushalt der Stadt Starnberg eine breite Mehrheit im Stadtrat. Aber es wurden auch kritische Stimmen laut. Starnberger Haushalt mit 11-Millionen-Defizit: „Glücklich kann damit keiner sein“ Neue Straße, neuer Radweg, neuer Brunnen - und vielleicht wird auch ein wichtiges Grundstück gekauft Die Gemeinde Otterfing hat für das laufende Jahr ein großes Investitionspaket geschnürt. 6,8 Millionen Euro stehen im Haushalt dafür bereit - vielleicht auch für den Ankauf eines wichtiges Grundstücks. Neue Straße, neuer Radweg, neuer Brunnen - und vielleicht wird auch ein wichtiges Grundstück gekauft

Erweiterung des Gewerbegebietes hat auch eine bedenkliche Seite

Geplant ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenhaushalt in Höhe von 2,9 Millionen Euro. Margit Markl (SPD) betonte in diesem Zusammenhang, dass sie grundsätzlich die Erweiterung des Gewerbegebiets positiv betrachtet Aber es müsse darauf geachtet werden, freien Grund für zukünftige Generationen zu bewahren. Einstimmig befürworteten die Gemeinderäte schließlich den Haushalt.