Große Begeisterung für Oberhachinger Jugendfeuerwehr

Von: Birgit Davies

Vor knapp drei Jahren wurde in Oberhaching eine Jugendfeuerwehr gegründet. Seitdem begeistern sich immer mehr junge Menschen für das Ehrenamt.

Oberhaching – „Wir freuen uns sehr, dass sich das so positiv entwickelt hat“, berichtete Kommandant Andreas Schwankl jetzt bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberhaching den rund 75 Mitgliedern im Bürgersaal Forstner. „Damit sorgen wir nicht nur für aktiven Nachwuchs, sondern vertiefen auch das Bewusstsein für die Aufgaben der Feuerwehr, die sich ehrenamtlich für ihre Mitbürger einsetzt.“ Insgesamt 19 Jugendliche, von denen mittlerweile drei aktiv im Dienst eingesetzt werden, sind mit Begeisterung in der Ausbildung.

Wie er weiter erläuterte, war es trotz der erheblichen Einschränkungen durch Corona möglich die Fortbildungen auf sehr gutem Stand zu halten, jedoch kritisierte er den nach seinen Worten „enormen Verwaltungsaufwand, der stetig zunimmt“.

149 Einsätze

Im vergangenen Jahr musste die Wehr zu 149 Einsätzen ausrücken und damit etwas weniger als im Jahr davor, das jedoch von Sturmeinsätzen geprägt war, weswegen die Aktiven 165 mal ausrücken mussten.

Zweiter Kommandant Karlheinz Strähuber führte noch einmal durch das Einsatzgeschehen 2022. So war ein schwerer Unfall mit Todesfolge mit Februar für die Einsatzkräfte besonders schwer zu verkraften, ebenso wie die Bergung einer Leiche an der S-Bahn Deisenhofen. Insgesamt rückte die Feuerwehr 96mal zu technischen Hilfeleistungen aus, und war 37 mal im Einsatz bei Meldungen zu Bränden oder Brandmeldeanlagen, die sich glücklicherweise in keinem der Fälle zu Großbränden entwickelten.

Hoffen auf ein ruhiges Einsatzjahr: (v.l.) Zweiter Kommandant Karlheinz Strähuber, Erster Kommandant Andreas Schwankl, Bürgermeister Stefan Schelle, Vorsitzender Michael Doll, Schriftführer Michael Piendl und Kassier Josef Willberger. © davies

Doch es gab auch kuriose Einsätze wie einen Feueralarm an der Grundschule Deisenhofen, bei dem sich herausstellte, dass ein Turnschuh, der gegen die Brandmeldeanlage geflogen ist, zum Einsatz führte.

150-Jahr-Feier wird nachgeholt

Die Freiwillige Feuerwehr hofft, dass in diesem Jahr wieder ein intensiveres Vereinsleben möglich wird und freut sich bereits auf ihre 150-Jahr-Feier, die wegen der Pandemie ausfallen musste und im nächsten Jahr zur 1275-Jahr-Jubiläumsfeier der Gemeinde nachgeholt werden soll. Bürgermeister Stefan Schelle lobte den Zusammenhalt in der Wehr und die aktive Jugend. „Es waren wirklich bedrückende Bilder aus Berlin, wenn Feuerwehr und Rettungskräfte angegriffen werden. Hier hat die Politik versagt, es gilt Gemeinschaft wieder in den Mittelpunkt zu rücken und denen Grenzen aufzuzeigen, die diese nicht mehr kennen.“

Ehrungen und Kommandantenwahl

Anschließend wurden zum Applaus der Kameraden für 40 Jahre aktiven Dienst Jörg Preuß und Robert Jochum geehrt. Helmut Schwaiger und Franz Riolfi hatten für ihren unermüdlichen Dienst in der Feuerwehr bereits zum Jahresempfang der Gemeinde im Herbst die Bürgermedaille erhalten. Bei der Wahl der Kommandanten wurden mit großer Mehrheit Andreas Schwankl als Erster Kommandant und Karlheinz Strähuber als Zweiter Kommandant bestätigt.