Wie aus einem Heizwerk eine gemütliche Oase für Schüler wurde

Im Rahmen der Architektouren zeigten Architekten jetzt, wie sie in Oberhaching eine alte Hackschnitzelanlage in eine Heimat für Ganztagsschüler verwandelt haben.

Oberhaching – Der Unterschied könnte kaum größer sein: Wo vor einem Jahrzehnt noch Hackschnitzel verfeuert wurden, hat jetzt die Offene Ganztagsschule (OGTS) des Oberhachinger Gymnasiums ihre Heimat gefunden. Im Rahmen der „Architektouren 2023“ stellte das Münchner Architektenbüro SPP den Umbau des stillgelegten Hackschnitzelheizwerks auf dem Kyberg vor, direkt unterhalb des Gymnasiums gelegen.

90 Kinder verbringen hier ihren Nachmittag

Energetisch saniert und nachhaltig errichtet, präsentiert sich das Gebäude im neuen Holzgewand. Bereits seit Ostern vergangenen Jahres herrscht hier auf 460 Quadratmetern Nutzfläche auf vier versetzten Ebenen das quirlige Treiben von rund 90 Schulkindern, die dort ihren Nachmittag verbringen. Nach dem Mittagessen werden Hausaufgaben in festen Gruppen gemacht mit Unterstützung der Betreuer, und anschließend gibt es ein buntes Freizeitangebot mit Fußball, Tischtennis, Basteln, Lesen oder Kickern. Der zuständige Schul-Zweckverband nahm dafür rund 1,9 Millionen Euro in die Hand.

+ Architektin Christine Peter erklärt den Besuchern der Architektouren den Wandel des Heizwerks zur Offenen Ganztagsschule. © Birgit Davies

Das Hackschnitzelheizwerk, das 2002 errichtet wurde, war damals ein Vorreiter für die Einsparung fossiler Brennstoffe und bildete den Auslöser für den Einstieg der Gemeinde in die Geothermie vor 15 Jahren. Nun ist es als Heizwerk nicht mehr erkennbar und an die Geothermie angeschlossen. Nach der Stilllegung gab es in der Gemeinde verschiedene Überlegungen, was mit dem Gebäude geschehen soll, ob nun ein Abriss oder eine Umnutzung günstiger wären. Schließlich kristallisierte sich heraus, dass die OGTS dringend mehr Platz benötigte, und so kam es zum Umbau.

Herausforderung für die Architekten

„Das war eine spannende Herausforderung“, berichtete Architektin Christine Peter. Das Gebäude war in sich geteilt in eine große Halle für die Hackschnitzel und kleinteilige Räume für Technik und Verwaltung. Dies galt es, neu zu gestalten. Mit einer Treppe und einem Aufzug wurden die halbgeschossigen Ebenen offen miteinander verbunden und durch eine zusätzliche Decke großzügige Räume geschaffen.

Ort, an dem neue Freundschaften entstehen

Baubeginn war Anfang 2021, im April 2022 konnten die Schulkinder ihre neue Heimat beziehen. „Es war ein großer Vorteil, dass wir in enger Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Personal die Räumlichkeiten entwickeln konnten, sodass deren offenes Konzept nun voll zum Tragen kommen kann“, sagte Peter. Dem schloss sich Franziska Mittermüller an, Teamleitung der OGTS und Jugendsozialarbeit des Gymnasiums. „Die Kinder haben die Chance über Klassen und Jahrgänge hinweg neue Freundschaften zu knüpfen.“