Landkreis-Feuerwehren mit 10 000 Einsätzen bayernweit vorne

Von: Andrea Kästle

Kreisbrandrat Harald Stoiber (Mitte) mit den Kreisbrandmeistern: (v.l.) Christoph Aumiller, Andreas Mur, Peter Lix, Kilian Wimmer, Willi Feldmeier, Martina Wende, Eric Bayer und Thomas Hickel. © Andrea Kästle

Aus Anlass des Kreisfeuerwehrtags haben wir mit Kreisbrandrat Harald Stoiber über besondere Herausforderungen im Landkreis München gesprochen.

Landkreis – 56 Feuerwehren gibt es im Landkreis, elf davon sind Werk- und Betriebsfeuerwehren. Viele von ihnen kamen am Wochenende in Deisenhofen zusammen – zum Kreisfeuerwehrtag, dem ersten seit Corona. Konzipiert ist die Traditionsveranstaltung als Mischung aus Leistungsschau und Neuheitenmesse mit Ausstellern, und ein Klassentreffen, bei dem sich die Aktiven verschiedener Wehren mal wiedersehen, ist sie natürlich auch.

400 Besucher beim Kreisfeuerwehrtag in Deisenhofen

400 Besucher schauten im Lauf des Tages in der Grundschule Deisenhofen vorbei, ließen sich Ausrüstungen erklären, staunten dann etwa darüber, mit welch vergleichsweise handlichen Apparaturen inzwischen Chemikalien bestimmt werden können. Man sei zufrieden mit dem Verlauf des Tages, sagte am Abend Kreisbrandrat Harald Stoiber, etwas mehr Andrang wäre allerdings durchaus zu bewältigen gewesen.

Sie sind seit September 2021 Kreisbrandrat, haben Sie gut reingefunden ins Amt?

Harald Stoiber: Als ich anfing, lief ja noch die Corona-Pandemie. Kurz darauf begann der Ukraine-Krieg – da haben auch unsere Feuerwehren in Flüchtlingsunterkünften der Stadt ausgeholfen oder einfach auch nur Materialien transportiert. Dazu kam im Februar 2022 das Zugunglück in Schäftlarn. Es war also jede Menge los.

Die Feuerwehren im Speckgürtel von München haben den Ruf, bestens ausgerüstet zu sein. Ist das berechtigt?

Was die Gefahrenabwehr betrifft, haben wir rund um München sicher einen hohen Standard. Nicht alle Wehren sind jedoch gleich gut ausgestattet, manche haben noch ältere Fahrzeugtypen in der Garage stehen, manchen täte ein neues Gerätehaus gut. Aber: Die Gemeinden nehmen alle ihre Verantwortung zur Aufstellung und zum Unterhalt der Feuerwehren ernst, darüber bin ich sehr froh.

Es ist wahrscheinlich nicht mehr so einfach, Leute zu finden für die Feuerwehr, die tagsüber auch einsatzbereit sind. Kaum jemand arbeitet an seinem Wohnort.

Das stimmt – aber schönerweise haben sich unsere Bemühungen um den weiblichen Nachwuchs gelohnt, wir haben bei den Damen kontinuierlich steigende Zahlen. Insgesamt brauchen wir Nachwuchs dringender denn je, der Landkreis München ist mit 10 000 Einsätzen im Jahr der einsatzstärkste in Bayern. Allein die Unterschleißheimer werden 800 bis 1000 Mal im Jahr alarmiert.

Das sind fast drei Einsätze pro Tag!

Genau, auch eine kleinere Wehr wie die in Pullach rückt 350 Mal aus im Jahr. Der Effekt ist, dass die Kommandanten, die früher oft 18 Jahre im Amt blieben, bereits nach ein bis zwei Amtszeiten ausgelaugt sind.

Gleichzeitig ist das Anforderungsprofil gestiegen, gibt es immer mehr Spezialaufgaben…

… was wiederum heißt, dass auch der Übungsbedarf steigt. Und auch körperlich ist die Feuerwehr eine Herausforderung, die zusätzliche Ausrüstung eines Atemschutzträgers, der Menschen retten soll, wiegt 25 Kilo.

Auf dem Programm heute steht auch ein Vortrag über in Brand geratene E-Autos. Warum ist das ein Thema?

Weil man ein E-Auto nicht leicht löschen kann. Den Verbrennungsvorgang kann man nur durch lange Kühlung unterbinden, das ist aufwendig. Und dann müssen die betreffenden Autos im ungünstigsten Fall auch noch aus Tiefgaragen geborgen werden, eine zusätzliche Herausforderung.

Sie sind seit 32 Jahren bei der Feuerwehr, 16 Jahre waren Sie Leitstellendisponent in der Einsatzzentrale im Landkreis. Mehr Feuerwehr geht kaum, was treibt Sie an?

Sie brauchen sich nur eine ältere Dame vorzustellen, deren Keller vollgelaufen ist nach langem Regen - und die in der Situation völlig hilflos ist. Für uns ist es Routine, den Keller auszupumpen, für diese Frau ist es die Rettung. Das Gefühl, etwas bewirken zu können, macht zufrieden.

Wenn Sie bei einer Fee drei Wünsche frei hätten für die Feuerwehren, welche wären das?

Erstens: weniger Bürokratie, um die Kommandanten zu entlasten. Dann: gleiche finanzielle Rahmenbedingungen für alle Feuerwehren. Und schließlich mein dritter Wunsch, und der ist der Wichtigste: Dass alle Feuerwehrleute von allen Einsätzen gesund und ohne körperliche oder seelische Blessuren heimkehren.