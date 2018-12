Wie ein Schubertlied zum Gospel wird

Alle Jahre wieder am 11. Dezember geht es nicht nur stramm auf Weihnachten zu. Sondern der 11. Dezember ist auch der Geburtstag von Bernd Lhotzky, dem Jazz-Pianisten, der in Oberhaching aufgewachsen ist und der schönerweise, seit es den Saal beim Forstner gibt, auch dort feiert. In Form eines Konzertes.

Oberhaching – Man kann sagen, dass der Musiker in dem Ort, in dem er groß geworden ist, in dem er anfing, Klavier zu spielen bei seinem Lehrer in der Tannenstraße 7, nicht nur eine treue Fangemeinde hat. Sondern auch Leute, die regelmäßig mit ihm reinfeiern ins neue Lebensjahr. So auch heuer. Die Veranstaltung war lange ausgebucht, und man merkte an den Reaktionen der Besucher auf die Ansagen von Lhotzky, wie sehr sie ihm zugetan sind – und wie stolz es sie macht, dass er – obwohl längst einer der Weltbesten seines Fachs und nicht mehr in Oberhaching zuhause – immer wieder dorthin zurückkommt. Unter anderem ihm (und weiteren Oberhachingern) ist es zu verdanken, dass im Forstner ein Steinway-Flügel zur Verfügung steht, für den er ehemals auf gewitzte Art Spenden gesammelt hat. Indem er quasi die Oberhachinger die Patenschaft übernehmen ließ (und die Kosten) für einzelne Tasten.

Jetzt stand er also wieder auf dem blau-rot ausgeleuchteten Podium, mit den exzellenten Musikern seines Quartetts „Echoes of Swing“. Mit denen er vor der Pause auch einige neue Stücke spielte vom neuen, im Februar erschienenen Album, das den schönen Titel „Travelin’“ trägt und vom Reisen erzählt, vom Herumhängen in fremden Ecken der Welt, vom Unterwegssein. Mal im Orient-Express, mal im Flugzeug, wovon eine sehr verfremdete Version des italienischen Gassenhauers „Volare“ von Domenico Modugno berichtete, die unheimlich toll gelungen ist.

Nach der Pause dann bekamen die „Echoes“ Verstärkung – Lhotzky sagte, er habe sich das zum Geburtstag gewünscht: dass Kontrabassist Henning Gailing und die US-amerikanische Jazz-Sängerin Rebecca Kilgore mit ihm spielen beim Konzert zu seinen und irgendwie ja auch zu Oberhachings Ehren. Er tritt mit ihnen ohnehin am 18. Dezember auf in München im Max-Joseph-Saal, um dort einen Abend mit Weihnachtsmusik zu bestreiten. Jetzt, an seinem 48. Geburtstag, waren es sehnsüchtig-melancholische Stücke, die die Besucher von ihnen zu hören bekamen. Unter anderem die Ballade „I’m through with love“, die Marilyn Monroe gesungen hat im Film „Some like it hot“. Oder das schöne Lied „East of the sun and west of the moon“ von Brooks Bowman.

Begeisterte Kommentare, langer Applaus nach jedem Beitrag: Freilich wissen die Oberhachinger und Oberhaching-Besucher längst, was sie haben an „ihren“ virtuosen Jazzern. Die auch ein Kunstlied aus Schuberts Zyklus „Die schöne Müllerin“ im Repertoire hatten, umgeschrieben zum Gospel. Die auch einen poetischen Duke Ellington spielten mit dem schönen Titel „On a turquoise cloud“ (auf einer türkisen Wolke), dann wieder den „Ol’ man River“ vortrugen vom Album, das Lhotzky und seine Kollegen dem großen Bix Beiderbecke gewidmet haben.

Innerlich abheben konnte man bei „Cabin in the sky“ aus dem Fantasy-Musical „Ein Häuschen im Himmel“, das eigentlich ein Walzer hätte werden sollen, wie Lhotzky schmunzelnd erzählte, aber dann doch vom Dreiviertel- ständig in einen Zweiviertel-, Vierviertel- oder Fünfviertel-Takt gerutscht ist. Ebenfalls stand auf der Playlist ein Ragtime von Scott Joplin, der den Gastgeber und Geburtstagsmusiker erinnerte an seine Kindheit in Oberhaching. Weil ihm sein Klavierlehrer aus der Tannenstraße eben auch mal einen Rag von Joplin spielen hatte lassen. Er war damals neun, er beteiligte sich damit am Wettbewerb „Jugend musiziert“. Kam in die Endrunde. Vor dem Auftritt im Herkules-Saal wurde er von einer der Verantwortlichen „aus der Menge gezogen“, und sie schärfte dem Jungen ein: „Um Himmels Willen, spiel’ es nicht zu frech.“ So haben sich die Zeiten geändert.

Am Ende, nach einer Zugabe („I can’t believe, that you’re in love with me“): Viel, viel Beifall.