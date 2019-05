Jede Minute in der Werkstatt:Feinschliff vor Seifenkistenrennen

Noch ist das „Eisenschwein“ nicht fertig, aber das Gestell der Seifenkiste samt Reifen und Bremsen ist schon funktionstüchtig. Der 14-jährige Fahrer Maximilian Pauly freut sich bereits auf das erste Oberhachinger Seifenkistenrennen, bei dem die mutigen Fahrer den Further Kapellensteig hinunter düsen werden.

Oberhaching – Seit März arbeitet der Schüler zusammen mit Christian Gojczyk, dem Organisator des Rennens, in jeder freien Minute in der Werkstatt an der Seifenkiste. „Wir sind gespannt auf ein zünftiges Gaudi-Rennen, das Teilnehmern und Zuschauern jede Menge Spaß und gute Laune bringen soll“, meinte Gojczyk vom Burschenverein Furth-Oberhaching. Am Samstag, 11. Mai, ist es soweit, und die Lenker in ihren selbst gebauten Seifenkisten zeigen ihre Fahrkünste. Von 10 Uhr bis 12.30 gibt es Testläufe, damit sich die Kandidaten mit der Strecke vertraut machen können.

Maximal 30 Seifenkisten

Um 13 Uhr startet das Rennen. „Wir freuen uns, wenn die Teams sich tolle Phantasienamen ausdenken. Natürlich erschallt zum Start ein Wunschlied und auch „Boxenluder“ sind gern gesehen“, lachte Gojczyk. In einem Zelt am Bolzplatz werden Teilnehmer und Zuschauer mit warmen Speisen, Kaffee und Kuchen sowie kalten Getränken versorgt. Um 19 Uhr ist die Siegerehrung mit Urkunden, Pokalen und Preisen geplant, unter anderem gestiftet vom Getränkemarkt Tremmel, der Brauereigenossenschaft, der Firma Spindler, Odeon und Gojczyk Heizungsbau. Danach kann man bei der Aftershowparty mit Barbetrieb und Musik von den DJs des Burschenvereins das Rennen noch einmal Revue passieren lassen. Maximal 30 Seifenkisten werden sich auf der Strecke messen. Interessenten auch aus umliegenden Gemeinden können sich über facebook oder per E-Mail an burschenfurthoberhaching@gmail.com melden. Zugelassen sind alle begeisterten Seifenkistenfreunde ab dem Alter von zehn Jahren. Noch ein Tipp: Für das ausgefallenste und schönste Seifenkisterl gibt es einen Preis.

Lesen Sie auch: Vier Räder, Bremse und Überrollbügel Pflicht