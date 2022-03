Motorradfahrer stürzen nach Bremsmanöver - mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Von: Günter Hiel

Teilen

Ein Rettungshubschrauber flog den 65-Jährigen ins Krankenhaus. Symbolbild dpa © Stefan Kiefer

Bei einem abrupten Bremsmanöver in Oberhaching ist ein 65-jähriger Motorradfahrer gestürzt und hat noch einen weiteren Biker mitgerissen. Beide kamen ins Krankenhaus, der 65-Jährige im Rettungshubschrauber.

Oberhaching - Am Sonntag gegen 15.40 Uhr fuhr ein 65-jähriger Mann mit seiner Triumph von Deisenhofen kommend auf der Dietramszeller Straße nach Oberhaching. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 39-Jähriger mit einer Yamaha in gleicher Fahrtrichtung. Der 39-Jährige musste kurz nach dem Ortsschildeingang Deisenhofen verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern.

Hinterrad der Triumph blockiert

Als auch der Fahrer auf der Triumph bremste, blockierte das Hinterrad seiner Maschine, meldet die Polizei. Der Mann stürzte, und seine Maschine rutschte in das Heck der Yamaha, so dass auch der 39-Jährige stürzte. Beide Motorradfahrer wurden verletzt. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der 39-Jährige mit dem Rettungswagen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei

An beiden Motorrädern entstand leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für knappe zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.