Großeinsatz am Deininger Weiher - Beliebter Biergarten unter Wasser

Auch im Landkreis München steigen die Pegel der Isar und Seen durch die anhaltenden Regenfälle. Aktuell versuchen Feuerwehr und ABC-Zug München Land den Wassermassen am Deininger Weiher Herr zu werden.

Landkreis - Der Pegel des Sees ist um 30 Zentimeter gestiegen. Seit den Morgenstunden kämpfen die Einsatzkräfte am Deininger Weiher gegen das Wasser, damit das Wirtshaus vom Hochwasser verschont bleibt. Der See ist weit über die Ufer getreten. Der Biergarten der Wirtschaft „Waldhaus“ steht komplett unter Wasser. 77 Helfer von zahlreichen Feuerwehren sind derzeit im Einsatz an mehreren Pumpen. Die Pumpe des ABC-Zugs München-Land fasst 8000 Liter pro Minute, die Pumpe der Berufsfeuerwehr München leitet 10 000 Liter pro Minute in den Hachinger Bach ab.

+ Überschwemmung am Deininger Weiher © Sabine Hermsdorf-Hiss

Starke Regenfälle: Deininger Weiher über Ufer getreten - Feuerwehr im Einsatz

Derzeit wird die marode Stauanlage am Abfluss des Weihers saniert. An der Baustelle waren Spundwände eingebaut, die jetzt teilweise geöffnet werden, damit mehr Wasser abfließt und der Pegel sinkt. Auch mit Sandsäcken versuchen die Helfer die Wassermassen aufzuhalten.

Die Feuerwehren aus Straßlach, Dingharting, Taufkirchen, Grasbrunn, die Berufsfeuerwehr München-Land und die Freiwillige Feuerwehr München mit ihrem Katastrophen-Trupp Hochwasser, der ABC-Zug München Land sind vor Ort. Wie die Sprecherin des Landratsamtes, Christine Spiegel, ankündigt, wird der Einsatz noch drei bis vier Stunden dauern.

Unwetter in Bayern: Vollgelaufene Keller in Unterföhring

In Unterföhring musste die Feuerwehr am Montagabend ausrücken, um vollgelaufene Keller an der Bahnhofstraße und an der St.-Florian-Straße auszupumpen. Fünf Keller waren betroffen, wie stellvertretender Kommandant Andreas Schwinghammer sagte. Auslöser war offenbar eine verstopfte Kanalisation. Das zuständige Wasserwerk wurde verständigt. Bis das betroffene Rohr wieder frei war und das Wasser abfließen konnte, pumpten die Einsatzkräfte die Keller aus.

Hochwasser an der Isar: Sorge an Großhesseloher Brücke

Laut Hochwassernachrichtendienst liegt der Pegelstand der Isar im Raum München derzeit bei 324 Zentimetern, das entspricht Meldestufe 2. Die Pegelstände der Isar werden durch das Wasserwirtschaftsamt laufend überwacht. Auch die Feuerwehren in manchen Gemeinden kontrollieren die Pegelstände in Absprache mit den Kommunalverwaltungen. Die Feuerwehr Pullach etwa überprüft den besonders gefährdeten Bereich entlang der Großhesseloher Brücke.

Am Montagabend rückten die Pullacher Einsatzkräfte zum ersten Regen bedingten Einsatz aus. Ein undichtes Dach in einem Haus an der Wolfratshauser Straße, durch das größere Mengen Wasser eingetreten waren, wurde mithilfe der Drehleiter und einer Folie notdürftig abgedeckt.

