Nachbarn klagen vor Gericht gegen Grill-Gestank: Oberhachinger Kebab-Imbiss wagt Neuanfang

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Viele verschiedene türkische Spezialitäten verkauft Mitarbeiter Fidah Hysehi in dem Laden an der Bahnhofstraße, wie hier Sigara Börek und Su Börek. © Robert Brouczek

Zwei Monate war der Imbiss „Mr und Mrs Kebab“ in Oberhaching geschlossen. Die Nachbarn hatten sich wegen Geruchsbelästigung beschwert. Es folgte eine Klage. Jetzt wagt der Inhaber einen Neuanfang mit neuem Konzept.

Oberhaching – In der Bahnhofstraße in Deisenhofen gibt es wieder türkische Spezialitäten. Von außen riecht das niemand. Das war die Bedingung für eine Neueröffnung, nachdem Nachbarn wegen Geruchsbelästigung vor Gericht gezogen waren. Seit wenigen Tagen ist der türkische Laden nun wieder geöffnet.

Lokal lediglich als Ladengeschäft erlaubt

Zwei Monate war der Imbiss „Mr und Mrs Kebab“ geschlossen. Im Oktober hatten sich die Nachbarn oberhalb der Wohnung wegen Geruchsbelästigung beschwert. Es folgte eine Klage. Die Gerichtsverhandlung im November hat Besitzer Ilker Cambel (39) verloren. Denn das Ladenlokal ist kein Gastroladen, sondern lediglich als Ladengeschäft angemeldet. Nach Weihnachten musste er schließen.

Mit dem neuen Gastrokonzept wird hier nichts mehr frittiert, gegrillt oder gebraten, um Gerüche zu vermeiden. © Robert Brouczek

Als Ilker Cambel aus Grünwald den Laden in der Bahnhofsstraße Anfang September 2020 eröffnete, wusste er nicht, sagt er, dass er in dem Lokal nicht kochen darf. In seinem Mietvertrag steht „Imbiss erlaubt“. Im Teilungsvertrag der Wohnungseigentümergemeinschaft allerdings ist der Geschäftsraum als Laden ausgewiesen, der demnach nicht als Gasstätte genutzt werden darf. Der Vermieter hatte dieses wichtige Detail vergessen.

Kompromiss mit neuem Konzept

Nach der verlorenen Gerichtsverhandlung hatte Cambel einen Termin bei Bürgermeister Stefan Schelle (CSU). Der konnte ihm aber kein alternatives Ladenlokal anbieten. Daher der Kompromiss mit einem neuen Gastrokonzept. Keine Kebabs mehr. Stattdessen türkische Sandwiches, Wraps, Pizza und Salate, Süßigkeiten wie Baklava und Sekerpare. Demnächst auch verschiedene Bowls. Es wird nichts gebraten, frittiert oder gegrillt.

In München-Obersendling hat Cambel vor einem Jahr sein zweites türkisches Restaurant eröffnet. Dort bereiten seine vier Mitarbeiter die Speisen zu und bringen sie ins Deisenhofener Lokal. In der Bahnhofsstraße verkaufen die Mitarbeiter Fidah Hysehi und Mehmet Sait Gürbüz die Gerichte.

Einen neuen Namen braucht der Laden noch, denn Kebab gibt es hier nicht mehr. © Robert Brouczek

Eine Dame kommt in den Laden: „Schön, dass ihr wieder da seid“, sagt sie zu Hysehi. „Wir haben leider keinen Kebab“, antwortet er. „Das macht nichts, ich nehme eine Pizza.“

Verständnis für die Nachbarn

Mehrmals hat Cambel die Neueröffnung verschoben. Er hat lange überlegt, ob er wirklich wieder aufmachen soll. Doch der Imbiss ist ein Herzensprojekt. 60 000 Euro hat er in den Laden investiert. Mit seinem Münchner Restaurant beschäftigt Cambel insgesamt sechs Mitarbeiter. Vier in München, zwei in Deisenhofen. Als Hotelfachmann hat der Familienvater schon einige Stationen hinter sich. Betriebsleitung, Loungemanager und zuletzt Hotelmanager in einem Starnberger Hotel. Vor zwei Jahren wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich habe Verständnis für die Nachbarn“, sagt der 39-Jährige. „Jetzt haben wir unser Konzept geändert, und ich wünsche mir einen Neuanfang für beide Seiten.“ Bis August gebe er dem Laden Zeit. „Wenn es nicht klappt, müssen wir schweren Herzens schließen.“

Der Mietvertrag läuft bis 2030. Bei Geschäftsauflösung hofft er auf ein Entgegenkommen des Vermieters. „Er hat Fehler gemacht, aber wir verstehen uns gut“, sagt Cambel . Einen Namen sucht er für sein Lokal noch. „Mr und Mrs Wrap“ sei eine Option.