Geruchsbelästigung: Nachbarn vergraulen Mr. und Mrs. Kebap

Nach Klagen über Geruchsbelästigung hat der Imbiss Mr. & Mrs. Kebab an der Bahnhofstraße aufgegeben. Das jüngste Kapitel im Oberhachinger Gastro-Sterben. Und die Inhaberin der Tagesbar Sparky’s Place ist auch in Sorge.

Oberhaching – Ein weiterer Imbiss für die Mittagszeit musste seine Türen schließen: Mr. & Mrs. Kebab in der Bahnhofstraße darf Kebab, Falafel und Pizza nicht mehr verkaufen. Die Schwierigkeiten begannen im Oktober 2022, als die Eigentümergemeinschaft des Hauses sich über Geruchsbelästigung beschwerte. Die Angelegenheit ging vor Gericht und dort wurde entschieden, dass Gastronomie an diesem Platz nicht möglich ist, da der Bebauungsplan auf der Fläche Einzelhandel vorsieht.

Neuer Laden? Da ist Ilker Cambel vorsichtig

„Wir hatten mitten in der Corona-Zeit eröffnet im September 2020 und erst gab es keine Probleme“, berichtete Inhaber Ilker Cambel. „Innerhalb kurzer Zeit hatten wir zahlreiche Stammkunden, ob nun Geschäftsleute aus dem Umfeld, Schüler oder Familien, die sich gerne zur Mittagszeit ihren Imbiss bei uns holten.“ Jetzt ist Schluss. Ob er sich um einen neuen Laden in Oberhaching bemühen wolle? Da sei er sehr vorsichtig, sagt Cambel, weil er auch an anderen Standorten Probleme erwarte. Er habe zahlreiche Anrufe von Kunden bekommen, die enttäuscht seien, dass er nicht weitermachen könne.

Regelrechtes Gastro-Sterben in Oberhaching

Mr. & Mrs. Kebab ist nicht die einzige Gastronomie, die in letzter Zeit in Oberhaching schließen musste: Die Metzgerei Niedermeier mit ihrem Mittagstisch gibt es nicht mehr, das Traditionsgasthaus Weißbräu wurde geschlossen, auf dem Grundstück des beliebten Mexicanos wird ein Doppelhaus gebaut, das Thai Fai am Kirchplatz gibt es nicht mehr und bald wird auch das Bio G’wölb seine Türen schließen und damit auch dieser Mittagstisch verschwinden. „Es ist wirklich sehr schade für den Ort, dass es mittlerweile so wenig Gastronomie gibt“, sagt Christoph Müller-Brandt, Vorsitzender des Gewerbeverbands (GVO). „Gastronomie sorgt für Leben und Kommunikation, und damit ist es auch für die Gewerbetreibenden rundum ein herber Verlust.“

Christoph Müller-Brandt, Vorsitzender des Gewerbeverbands, ist besorgt

Nach seinen Worten gibt es unterschiedliche Ursachen für das Gastro-Sterben. Manche sind bedingt durch Veränderungen auf dem Markt, andere aufgrund individueller Lebensentscheidungen und wieder andere, weil rechtliche Belange dem entgegenstehen. „Der GVO hat wenig Verständnis, wenn Menschen, die in die Ortsmitte ziehen, weil sie alles in nächster Nähe erreichbar haben wollen, sich dann aber am Leben dort stören. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern egoistisch, und beschädigt die Gemeinschaft im Ort.“ Er betont, dass eine Belebung der Ortsmitten durch solches Verhalten sehr schwierig wird und diese Entwicklung, die sich nach seinen Worten in den letzten Jahren verstärkt hat, so weitergeht.

Jutta Neumeister von Sparky’s Place blickt in eine unsichere Zukunft. © Birgit Davies

Jutta Neumeister, Inhaberin von Sparky’s Place, sorgt sich um ihre Tagesbar

In Sorge ist auch Jutta Neumeister, Inhaberin von Sparky’s Place, einer Tagesbar direkt neben Mr. & Mrs. Kebab. Sie bietet feine Confiserie an wie auch Kaffee und Kuchen, Salate und bis vor kurzem auch warme vegetarische Gerichte zur Mittagszeit. „Seit dem Urteil für meinen Nachbarn koche ich aber nicht mehr und warte erst einmal ab, aber ich habe einen Umsatzverlust von rund 35 Prozent.“ Sie weiß nicht, wie lange sie das durchhalten kann oder ob sich neue Möglichkeiten ergeben, den Verlust zu decken.