Hinter hohen Hecken soll sich kein Oberhachinger verstecken: „Wir zwingen die Menschen zu Nachbarschaft“

Von: Birgit Davies

Rund 200 frisch zugezogene Oberhachinger kamen zum Neubürgerempfang, um mehr über den Ort zu erfahren und Kontakte zu knüpfen. © birgit davies

Dass Oberhaching schön und lebenswert ist, erfuhren die rund 200 frisch Zugezogenen beim Neubürgerempfang. Auch dass man hier viel Wert auf Miteinander statt Anonymität legt.

Oberhaching – Jedes Jahr ziehen 1000 Menschen nach Oberhaching, 800 von ihnen führt der Lebensweg schon bald wieder weiter. Doch rund 200 bleiben und machen die Gemeinde zu ihrer Heimat. Vor allem junge Familien schätzen die ländliche Atmosphäre und gleichzeitige Nähe zu München. „Allein diesen Sommer sind über 30 Kinder im Kindergartenalter dazu gekommen, da wird es schwierig so schnell eine neue Gruppe aufzubauen“, berichtete Bürgermeister Stefan Schelle. Zum Neubürgerempfang im Bürgersaal Forstner begrüßte er nach zwei Jahren Corona-Pause rund 200 Menschen vom Baby bis zum Senior.

Viel Wert gelegt auf moderates Wachstum und Identität statt Anonymität

Nach seinen Worten gibt es in der Gemeinde aber keine „Neubürger“, sondern nur Einwohner oder Bürger. „Die einen leben viele Jahre hier, nutzen den Ort aber nur als Schlafstätte, die anderen bringen sich ein und helfen mit, ihre Heimat zu gestalten.“ Oberhaching gilt als beliebte Wohngegend, wobei viel Wert auf moderates Wachstum gelegt wird. „In den 70er Jahren beteiligte sich Oberhaching bewusst nicht daran, extrem zu wachsen, wie dies in Neuperlach oder Taufkirchen geschehen ist“, meinte Schelle. „Es war angedacht, dass hier bis zu 80 000 Einwohner leben, daher entstand auch die große Kirche St. Bartholomäus.“ Stattdessen setzte die Gemeinde aber weiter auf dörfliche Strukturen nach dem Motto „Identität statt Anonymität“.

Wenig Zäune und Hecken

Dies bestätigt auch Claudia Baur, die in Oberhaching groß geworden ist, kurze Zeit in einer Nachbargemeinde lebte und jetzt mit ihrem Lebenspartner ein Haus in Oberhaching gebaut hat. „Es ist einfach schön hier zu leben, bereits als Kind war ich in der Musikschule und im Kammerchor, und die Leute machen es einem leicht, Anschluss zu finden.“

Schelle legte den frisch zugezogenen Oberhachingern ans Herz, den Einzelhandel im Ort zu stärken, da „nur so eine lebendige Ortsmitte bewahrt werden kann“. Applaus gab es zur Anmerkung, dass man in Oberhaching auf möglichst wenig Zäune und Hecken setzt. „Wir zwingen sozusagen die Menschen zu Nachbarschaft und in Kontakt miteinander zu treten.“

Umweltbewusst und nachhaltig

Auch Mobilität ohne Auto und nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen durch die Geothermie werden nach seinen Worten groß geschrieben. Das schätzt auch Paulina Busch, die seit Juli im früheren Haus der Großmutter lebt, das einst der Urgroßtante gehörte. „Wir haben dort umgebaut, so dass es zwei Wohnungen gibt, eine für meine Mutter, die andere für meinen Freund und mich. Zum Glück sind wir bereits an die Geothermie angeschlossen, ebenso an Glasfaser, und für mich ist die S-Bahn-Verbindung in die Stadt optimal, wo ich arbeite.“