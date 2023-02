Alles aus Holz: Dieses große Bürogebäude steht bald in Oberhaching

Richtfest

An der Raiffeisenallee in Oberhaching entsteht mit „Woodstocx“ ein modernes und nachhaltiges Bürogebäude.

Oberhaching – Schon bald steht an der Raiffeisenallee in Oberhaching ein ungewöhnliches Bürogebäude. Das „Woodstocx“, verwirklicht von der Oberhachinger OPES Immobilien Gruppe, besteht nämlich nahezu komplett aus Holz. Auf der Baustelle wurde jetzt Richtfest gefeiert.

Auf drei Etagen mit insgesamt 5000 Quadratmetern Geschossfläche entstehen offene, lichtdurchflutete Räume, in denen moderne Arbeitswelten möglich sind, heißt es in einer Pressemitteilung. In das neue Gebäude einziehen werden ab Herbst Unternehmen der Familie Thiele sowie weitere Mieter.

Bauen mit Holz senkt die CO2-Emissionen

Der Entwurf mit dem auffälligen, an Sägezähne erinnernden Dach, den umlaufenden Galerien und den Glasflächen auf allen Seiten stammt vom Vorarlberger Architekturbüro Dietrich/Untertrifaller und wird vom Holzbau-Unternehmen Müllerblaustein Holzbauwerke realisiert. Bauen mit Holz senkt im Vergleich zu herkömmlichen Baumaterialien wie Beton die CO2-Emissionen und gilt daher als nachhaltige Bauweise der Zukunft. Woodstocx werde zudem den Energiestandard KfW 40 erfüllen.

Unternehmer Heinz Hermann Thiele setzte Impuls

Der Impuls und wesentliche Anregungen für das Gebäude kamen noch vom 2021 verstorbenen Unternehmer Heinz Hermann Thiele. Dessen Nachlassverwalter Robin Brühmüller würdigte ihn als einen Visionär: „Heinz Hermann Thiele hat nicht nur den Weltkonzern Knorr-Bremse zu dem gemacht, was er heute ist, sondern er hatte auch eine große Leidenschaft für Städtebau und Architektur.“ Dabei habe ihn vor allem der Mut ausgezeichnet, neue Wege einzuschlagen sowie sein hoher Anspruch an die Qualität von Architektur und baulicher Umsetzung.

Immobiliengruppe führt Erbe fort

Diesem Erbe fühlt sich die OPES Immobilien Gruppe laut Pressemitteilung verpflichtet, in der Heinz Hermann Thiele seine Immobilienaktivitäten bündelte. Ihr Geschäftsführer Jürgen Büllesbach sagte: „Wir bauen mit Woodstocx einen ganz besonderen Ort. Der Name beschreibt einerseits das warme Ambiente, das der Baustoff Holz schafft. Zum anderen steht er für die wirtschaftlich tätigen und hoffentlich erfolgreichen Unternehmen, die hier künftig ihr Zuhause haben werden.“ Woodstocx soll ein Raum sein, in dem Vision, Aufbruch, Leidenschaft und Tatkraft entstehen, die sich Heinz Hermann Thiele für seine Unternehmen stets gewünscht und die er selbst vorgelebt habe.

Die OPES Immobilien Gruppe managt seit 1989 die Immobilien der Familie Thiele. Das Unternehmen verwaltet die Bestandsimmobilien und erweitert das Portfolio über Zukäufe von Büro-, Hotel- und Wohngebäuden.