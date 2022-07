Polizei löst illegale Rave-Party bei Oberhaching auf

Von: Martin Becker

Eine „Rave-Party“, wie hier an der Brudermühlbrücke in München, ist von der Polizei in Unterföhring aufgelöst worden. © Achim Frank Schmidt

Eine nächtliche Rave-Party in einem Waldstück bei Oberhaching schreckte Anwohner auf und rief die Polizei auf den Plan.

Oberhaching - Ein größeres Polizeiaufgebot inklusive Hubschrauber rückte am Freitagabend kurz vor Mitternacht in Oberhaching an, um eine illegale Rave-Party im Gleißental aufzulösen. Gegen 23.30 Uhr hatten mehrere besorgte Anwohner den Polizeinotruf 110 gewählt, weil ihnen im Bereich der Sauerlacher Straße größere Gruppen dunkel gekleideter junger Leute suspekt vorkamen. Die Münchner Polizei rückte mit über zehn Streifen an, ebenso Einsatzkräfte der Bundeswehr – und ein Polizeihubschrauber, der gerade wegen eines Einbruchs in Grünwald in der Luft war, flog das Gebiet mit der Wärmebildkamera ab.

18-Jähriger als Veranstalter identifiziert

Wie sich herausstellte, nahmen über 200 Personen an einer nicht genehmigten Rave-Party im Steinbruch am sogenannten „Hexentanzplatz“ im Gleißental statt. Dort hatte der Organisator, ein 18-Jähriger aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn, eine professionelle Musikanlage aufgebaut. Wegen Ordnungswidrigkeiten, unter anderem der „Veranstaltung von Vergnügungen“, erhielt der 18-Jährige entsprechende Anzeigen. Viele Anwohner hatten sich wegen der wummernden Geräusche auch über Störung der Nachtruhe. Die kehrte rasch wieder ein – unter dem Geleit der Polizei zogen die Rave-Party-Gäste von dannen.