Räuber überfällt Supermarkt und sticht Kassierer nieder

Von: Anna Liebelt

Diesen Penny in Oberhaching hat ein bisher unbekannter Täter überfallen. © Anna Liebelt

Ein Raubüberfall auf einen Supermarkt in Oberhaching sorgte am Mittwochabend, 3. Mai, für einen Großeinsatz der Polizei. Der Täter stach bei seinem Beutezug einen 49-jährigen Kassierer mit einem Messer in den Oberschenkel. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Oberhaching - In einer ruhigen, etwas abgelegenen Gegend, von einer großen Wiese umgeben und abgeschnitten vom anliegenden Wohngebiet liegt der Penny-Markt in Oberhaching. Womöglich deshalb entschloss sich ein bis dato unbekannter Täter am Mittwochabend, 3. Mai, den Supermarkt in der Linienstraße zu überfallen. Laut Polizei bemerkte ein vorbeigehender Passant gegen 20 Uhr den Raub und wählte den Notruf.

Penny in Oberhaching: Notruf löst Großeinsatz aus

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums mitteilte, rückten die Beamten mit über 15 Streifen zum Penny-Markt aus. Dort bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild: Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Unbekannter mit einer Sturmhaube maskiert kurz vor Ladenschluss den Supermarkt betrat. Der Täter zögerte nicht und ging direkt zum Kassenbereich, wo er vom Kassierer unter vorgehaltenen Messer Bargeld forderte.

Penny-Kassierer weigert sich zunächst

Laut Polizei weigerte sich der 49-jährige Mitarbeiter aus München jedoch zunächst, woraufhin der Täter dem Mann von hinten in den Oberschenkel stach. Der Räuber erbeutete daraufhin einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 49-Jährige erlitt eine zwei Zentimeter tiefe Stichverletzung und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine daraufhin eingeleitete, großräumige Fahndung blieb laut Beamten ohne Erfolg.

Überfall auf Penny-Markt in Oberhaching - So sah der Täter aus

Den Täter beschreibt die Polizei folgendermaßen: Männlich, ca. 1,70 m groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Er war mit einer schwarzen Jacke, Sturmhaube, Sonnenbrille, Nike-Turnschuhen und Handschuhen bekleidet. Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich der Linienstraße in Oberhaching etwas bemerkt haben, werden gebeten sich unter Tel. 089/2910-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

