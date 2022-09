Startschuss für neue Realschule in Oberhaching

Von: Birgit Davies

Mit strahlenden Gesichtern nehmen die Realschüler zum Schulstart kleine Geschenke von (v.l.) Bürgermeister Stefan Schelle, Zweigstellenleiter Peter Harms und Lehrerin Birgit Bischoff entgegen. © birgit davies

Es war der erste Schultag für die Vorläuferklassen der neuen Realschule in Oberhaching. Noch müssen die Kinder in Containern unterrichtet werden. Doch bald soll der neue Schulcampus stehen.

Oberhaching – So startet man doch gerne in den ersten Schultag: mit einer kleinen Tasche mit nützlichen Geschenken von der Gemeinde Oberhaching und einem knallroten Hausaufgabenheft der neuen Realschule. Neugierig und mit strahlenden Gesichtern begutachteten die 37 Schüler der beiden 5. Klassen die frisch aufgestellten Container direkt bei der Grundschule Deisenhofen, wo sie nun ihre ersten Schuljahre erleben werden, bis der Schulcampus am S-Bahnhof nebenan errichtet ist.

Beste Startbedingunge

„Ihr seid die ersten Klassen und damit auch später immer die Großen“, scherzte Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle und erklärte, dass alle gemeinsam jetzt die Chance haben, ihre Klassenzimmer und den Pausenhof zu verschönern. Peter Harm, Zweiter Konrektor der Realschule Taufkirchen und Leiter der Zweigstelle in Oberhaching, meinte, dass die Vorläuferklassen beste Startbedingungen haben. So gibt es drei Klassenzimmer, jeweils einen Kunst- und Bioraum, eine Aula und ein Sekretariat. Der Pausenhof ist schon bepflanzt, und eine Tischtennisplatte sorgt für Abwechslung in den Pausen.

Mutter schätzt individuelle Betreuung und Schule am Heimatort

Insgesamt 22 Schüler haben die offene Ganztagesschule gebucht, zum Mittagessen geht es in den Hort der Grundschule und auch die dortige Sporthalle wird von den Realschülern mitgenutzt. „Es gibt nichts Besseres“, sagte Oberhachingerin Brigitte Rekitt, deren Sohn die Schule besucht. Sie erwartet sich individuelle Betreuung, da die beiden Klassen klein sind, und betont, dass es möglich ist mit dem Rad zur Schule fahren und der Nachwuchs auch im Ort verankert bleibt.

Schulcampus soll in drei Jahren eröffnen

Geplant ist langfristig der 3b-Zweig, also mit den Schwerpunktmöglichkeiten Mathe, Wirtschaft, Sprachen und auch Musik. „Bereits jetzt läuft eine Kooperation mit der Musikschule an, damit die Kinder, die ein Instrument erlernen möchten, bald durchstarten können“, sagte Schelle. Die Bauarbeiten für den Schulcampus mit Realschule und FOS starten im nächsten Jahr. Schelle hofft, dass der Campus dann in drei Jahren eröffnet werden kann.