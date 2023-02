Oberhaching kämpft mit einem Schuldenstand von 56 Millionen Euro

Die Gemeinde Oberhaching kämpft mit einem Schuldenstand von 56 Millionen Euro. Damit ist die Pro-Kopf-Verschuldung mit 4114 Euro deutlich höher als im Landesdurchschnitt.

Oberhaching – Mit gezücktem Rotstift haben sich die Mitglieder des Oberhachinger Haupt- und Finanzausschusses drei Vormittage lang durch das Zahlenwerk des Haushalts gearbeitet und jeden einzelnen Posten genau überprüft. Letztlich hofft die Gemeinde, dass in diesem Jahr keine weitere Kreditaufnahme nötig wird.

Gewerbesteuer rettet die Kasse

Überraschend positiv hat sich nach Worten von Kämmerer Paul Fröhlich die Gewerbesteuer im vergangenen Jahr entwickelt. So konnten statt der geplanten 22,3 Millionen Euro insgesamt 27,3 Millionen Euro in den Gemeindesäckel fließen. Auch die Beteiligung an der Einkommensteuer lag mit 12,71 Millionen Euro um 92.000 Euro höher als veranschlagt ebenso wie der Anteil an der Umsatzsteuer, der rund 1,7 Millionen Euro betrug und 100.000 Euro mehr erbrachte als erwartet. Jedoch waren die zusätzlichen Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie ebenso wie die Kosten für die Ukraine-Flüchtlingshilfe und vor allem die steigenden Kosten für Energie eine Belastung für den Haushalt 2022.

Sieben Millionen Euro Kredit

So war im Rahmen des Nachtragshaushalts eine Kreditaufnahme von sieben Millionen Euro nötig, die ursprünglich nicht vorgesehen war. „Erfreulich ist aber, dass der Verwaltungshaushalt einen Überschuss von rund 10,3 Millionen Euro erzielte, der auf erhöhte Steuereinnahmen und Minderausgaben zurückzuführen ist“, erklärte Fröhlich.

Hohe Schulden, aber stabile Finanzen

Letztlich lag der Schuldenstand Ende 2022 bei knapp 56 Millionen Euro und damit ist die Pro-Kopf-Verschuldung mit 4114 Euro deutlich höher als im Landesdurchschnitt, der bei 699 Euro liegt. Fröhlich betonte jedoch, dass die Finanzen der Gemeinde stabil seien. „Wir erzielen sehr hohe Überschüsse im laufenden Geschäft und können die Schulden bedienen.“ Wie er betonte, stehen diesen Schulden nachhaltige Projekte mit Gegenwerten gegenüber, von denen die Bürger langfristig profitierten, sei es die Geothermie, Wohnraum für Einheimische oder Grunderwerb, der Handlungsspielräume für die Zukunft ermögliche.

Investitionen in die Zukunft

Allein in die Geothermie hat die Gemeinde seit der Gründung knapp 68 Millionen Euro investiert, nach Fröhlichs Worten „eine langfristige Investition, die Verantwortung für kommende Generationen und Klimaschutz zeigt“. Sie würde in der derzeitigen Energiekrise Sicherheit für die Bürger bedeuten. Beim Gewerbe setzt Oberhaching auf ein breites Firmenspektrum, um Stabilität bei den Einnahmen zu erhalten. Die Gemeinderäte waren sich einig, die Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer stabil zu belassen.

Gestiegene Personalkosten

Wie Fröhlich den Ausschussmitgliedern berichtete, steigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt kontinuierlich an, was zum einen gestiegenen Personalkosten geschuldet ist, die mittlerweile bei 17,2 Millionen Euro liegen, von denen fast die Hälfte für Beschäftigte in der Kinderbetreuung ausgegeben wird, wie auch erhöhtem Gebäude- und Betriebsaufwand mit 14,2 Millionen, was den stark gestiegenen Energiepreisen zugeschrieben werden muss.