Seelsorger aus tiefstem Herzen: Pfarrer feiert Goldenes Priesterjubiläum

Eine von vielen schönen Erinnerungen: Pfarrer Josef Schlossnikel (Mitte) beim Festgottesdienst in St. Sylvester in Schwabing. Foto: privat

St. Bartholomäus

Von Birgit Davies schließen

Sein Goldenes Priesterjubiläum feiert Ruhestandspriester Josef Schlossnikel mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Bartholomäus. Er verbrachte seine Jugend in Oberhaching und erlebte in der damals frisch erbauten Kirche am 2. Juli 1972 seine Primiz.

Oberhaching - „Die Zeit ist so schnell vergangen, wenn man sein Leben lang eingebunden ist und noch immer aktiv sein darf“, sagt der 86-Jährige, der immer noch gerne den Pfarrverband unterstützt. „Solange es gesundheitlich möglich ist, werde ich weiterhin helfen.“

Regelmäßig hält er Gottesdienste am Freitagabend in St. Bartholomäus ab wie auch am Samstag- oder Sonntagabend abwechselnd in den Kirchen „Zum Heiligen Kreuz“ in Kreuzpullach, „Mariä Geburt“ in Oberbiberg und St. Stephan am Kirchplatz. Besonders am Herzen liegt ihm die Seelsorge, wo er auch heute noch unter anderem Beerdigungen oder Krankensalbungen übernimmt, wenn Pfarrer Emmeran Hilger verhindert ist. Für Josef Schlossnikel ist der Beruf eine Berufung und wie er sagt, ist es für ihn „unvorstellbar nicht mehr tätig zu sein“. „Es ist der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht.“

Jubiläumsfest am 2. Juli mit Kirchenzug

Nach seiner Primiz 1972 war er zwei Jahre in Waldkraiburg tätig, wechselte dann nach Freising, wo er jeweils zur Hälfte Kaplan und Stadt-Jugendseelsorger war. Von 1976 bis 1981 war er Sekretär des damaligen Generalvikars Dr. Gerhard Gruber. Doch die Seelsorge ließ ihn niemals los und so übernahm er schließlich 1981 das Amt des Pfarrers in St. Sylvester in Schwabing, wo er bis zu seinem 74. Lebensjahr arbeitete. Dann zog es ihn in zurück in seine Heimatgemeinde Oberhaching. Nun freut er sich auf das stolze Jubiläum und vor allem darauf, Menschen wieder zu treffen, die er auf ihrem Lebensweg begleiten durfte.

Am 2. Juli findet um 9.30 Uhr der Kirchenzug mit Fahnenabordnungen statt und um 10 Uhr der Festgottesdienst in St. Bartholomäus, musikalisch untermalt von der Blaskapelle Deisenhofen und dem Kirchenchor. Anschließend ist ein Stehempfang am Kirchplatz für alle Gäste geplant.