Mit Schmackes durchs Ziel: Seifenkistenrennen lockt mehr als 600 Besucher zum Kapellensteig

Von: Volker Camehn

An Kreativität mangelte es den Seifenkisten-Bauern nicht. © Volker Camehn

Ein ausgelassenes Spektakel war das Seifenkistenrennen am Kapellensteig in Furth. Hunderte Besucher ließen sich das nicht entgehen.

Oberhaching – Es geht ja auch immer um Selbstironie, eine Portion Albernheit und jede Menge Gaudi. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass sich ausgewachsene Mannsbilder in viel zu kleine wie TÜV-ferne Fahrzeuge zwängen, mit Schmackes Anlauf nehmen, möglichst schnell einen kurvigen Abhang runterrasen – um dann unter frenetischem Beifall über die Zielgerade donnern.

Ein großer Spaß für alle

Selbstverständlich sitzen beim Seifenkistenrennen des Burschenvereins Furth-Oberhaching auch Frauen und Jugendliche (Mindestteilnahmealter: zwölf Jahre) in ihren selbst gebauten Rennboliden. Wie überhaupt derlei heitere Raserei auf breites Interesse stößt, das Event am frühen Sonntagnachmittag ist vor allem ein Volksfest. „Für die ganze Familie“, wie Michi Huber sagt. Der 24-Jährige ist seit 2020 Vorsitzender des Burschenvereins. Bereits 2019 hatten die Further hier am Kapellensteig die erste Seifenkisten-Veranstaltung durchgeführt, dann kam Corona.

Publikumsmagnet: Die Zuschauer feuern die Teilnehmer am Kapellensteig an. © Volker Camehn

Zwei Kurven, eine Schikane

Heuer fand also das zweite Oberhachinger Seifenkistenrennen statt: 17 Teams haben sich hierfür angemeldet, unter anderem sind die Birker Burschen aus Unterhaching, der Burschenverein Grünwald und die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching am Start. Michi Huber hoffte wohl auf mehr Zuspruch, vorsorglich hatten die Organisatoren die Teilnehmerzahl auf 30 Teams begrenzt: „Vielleicht lag es ja daran, dass noch Sommerferien sind.“ Etwa 600 Schaulustige verfolgen die Rennen (zwei „Trainings“-Testläufe, drei reguläre Fahrten mit Zeitmessung), eine umfängliche Gastronomie rundet das Spektakel ab. Familienfest halt.

Mit Flaschen- und Glashalter haben die Birker Burschen ihren Rennboliden ausgestattet © Volker Camehn

Rund 130 Meter ist die Kapellensteig-Rennstrecke lang, zwei Kurven, eine Schikane aus zwei Bierkistenreihen, sind zu bewältigen. Und abgesehen von Tempo und Zeitmessung sind die Seifenkisten vor allem liebevoll gestaltete Kunstwerke mit viel Freude zum Detail: So hatten etwa die Birker Burschen einen Flaschen- und Glashalter an ihrem auffällig-grünen Gefährt montiert, andere waren mit kantig-bunten Flitzern dabei.

Sicherheitsstandards

Das Feuerwehr-Team Oberhaching hatte innerhalb von acht Wochen ein knallrotes „Löschfahrzeug“ inkl. Alarmleuchte gebaut, wie zum Beispiel Michael Piendl erklärt. Er ist heute „nur der Anschieber“, am Steuer der klobig wie auffälligen Seifenkiste sitzt seine Kollegin Angelica Lohr. „Schnell sind wir damit sicher nicht“, sagt sie lächelnd.

Wartet auf ihren Start: Angelica Lohr im Gefährt der Feuerwehr Oberhaching. © Volker Camehn

Der Spaß ist groß, aber die Regeln sind streng. Die Seifenkisten müssen nicht nur selbstgebaut sein sondern auch bestimmten Sicherheitsstandards genügen: Die Bremsen sollten eben auch wirklich bremsen, die Räder fest und die Achsen stabil sein, erklärt Burschen-Chef Huber. Und selbst fürs Gewicht gibt es Auflagen: „Mehr als 250 Kilogramm sollten die Boliden nicht wiegen.“ Überprüft wird der Zustand der Fahrzeuge von Automechanikern und Technikern, „also Leuten, die was davon verstehen“, betont Michi Huber.

Sicherheit ist bei aller bunten Gaudi Trumpf: So besteht für die Fahrer Helmpficht, in den Kurven der Rennpiste stapeln sich Autoreifen, am Streckenrand sind Fangnetze aufgestellt, der Abstand zu den Zuschauerabsperrungen beträgt zudem 1,50 Meter.

Der Sieger steht fest

Der schnellste Bolide war der des Autohauses Hengge. © Volker Camehn

So ging denn auch alles glimpflich vonstatten. Hin und wieder mussten Zuschauer aus der Zielgeraden gebeten werden. Das war es aber auch schon. Und in der Tat: Das Team FFW Oberhaching mit seinem feuerwehrroten Mobil landet in der Schlusswertung (37,79 Sekunden) auf dem letzten Platz. Sieger wird an diesem Nachmittag die Mannschaft des Oberhachinger Autohauses Hengge (25,78 Sek.) in einem schnittigen blauen Geschoss mit Spiderman-Optik.