Kampf und die Liebe und gegen die Pleite: Stadlbräu-Chef doppelt in der Krise

Allerlei Höhen und Tiefen hat der renommierte Braumeister Robert Prinz in Oberhaching in all der Zeit gut gemeistert. Aber jetzt, nach 16 Jahren, steht er durch die Einschränkungen der Corona-Krise vor dem Aus.

Oberhaching – „Anno Domini 2004“ steht auf den Etiketten der Bierflaschen, die im „Stadlbräu“ in Oberhaching gebraut werden. Damals im Juni begann die Geschichte eines der Urväter der Craftbier-Kultur: Robert Prinz baute einen Stall an der Kybergstraße um zur Kultstätte vieler Bierfreunde. Allerlei Höhen und Tiefen hat der renommierte Braumeister in all der Zeit gut gemeistert. Aber jetzt, nach 16 Jahren, steht er durch die Einschränkungen der Corona-Krise vor dem Aus: „Wenn sich nichts ändert und ich die Zuschüsse, die angebliche Soforthilfe, die ich schon am 19. März beantragt und bis heute nicht erhalten habe, ausbleibt, dann bin ich Ende Mai voraussichtlich pleite.“

Küssen verboten: Seine Ehefrau ist Risikopatientin

Im Fall von Robert Prinz ist Covid-19 nicht nur eine Frage der beruflichen Existenz, sondern auch eine des privaten Überlebens: Ehefrau Elke (55), seit Jahren nierenkrank und an Dialyse angeschlossen, hat im Januar ein Spenderorgan eingesetzt bekommen. „Sie hat null Abwehrkräfte, ist in der Coronakrise absolute Risikopatientin“, schildert Robert Prinz die häusliche Lage. Seine Frau verspüre „keine Panik“, wozu die strikten Abstandsregeln daheim in Straßlach beitragen: „Seit Mitte März schlafen wir in getrennten Zimmern, haben ansonsten zwei bis drei Meter Sicherheitsabstand.“ Ein ehelicher Kuss (die beiden sind seit 1992 verheiratet), ein In-den-Arm-nehmen? „Nein“, seufzt Robert Prinz, „das Risiko ist einfach zu groß.“

Bierverkauf zeitlich limitiert

Allein schon deshalb achtet er penibel genau darauf, dass in seinem „Stadlbräu“ Corona keine Chance hat. Bierverkauf? Ja, den gibt es, zeitlich limitiert. Die Kunden halten Abstand, auch wenn der Andrang mal steigt. „Neulich an einem Samstag waren auf einmal 15 Leute da. Aber das sind erwachsene und in puncto Corona aufgeklärte Menschen – die wissen, wie man Distanz hält“, berichtet Robert Prinz.

Der nachmittägliche Flaschen-Straßenverkauf in der Kybergstraße 19 indes reißt es nicht heraus. Lokal einkaufen, die heimische Wirtschaft in der Coronakrise unterstützen? Robert Prinz setzt ein müdes Lächeln auf. „Die Oberhachinger“, sagt er, „waren noch nie hier.“ Rund 50 Stammkunden habe er – aber nur drei aus Oberhaching selbst. „Der Damerl, der Olli und die Kati“, zählt der 54-Jährige auf. „Einheimische dagegen sind Mangelware.“

Wie also (über)lebt einer, dessen Braukunst die Einheimischen ignorieren? Einen Namen in der Szene hat sich Robert Prinz international gemacht durch seine unzähligen Braukurse – manche Teilnehmer gründeten danach eigene Unternehmen, starteten nach der Grundausbildung in Oberhaching zu Konzern-Karrieren, unter anderem in Spanien oder Österreich.

Braukurse sind sein Kerngeschäft

„Die Braukurse“, sagt Robert Prinz, „sind mein Kerngeschäft.“ Und sie fallen, wegen Corona-Kontaktgebot, derzeit komplett weg. Hinzu kommt: 2019 hat er sein Konzept überarbeitet, er vermietet die teure Anlage des „Stadlbräu“ nun für Events wie Hochzeiten oder Vereinsfeiern, damit Kunden sich unter kundiger Anleitung das „persönliche Bier“ in kleinen Mengen brauen können von 200 bis 500 Liter für ein Fest. Sogar eine spezielle Bierflaschenwaschmaschine hat der 54-Jährige extra angeschafft. All das liegt jetzt brach.

Lichtblick in Baden-Württemberg

Die Fixkosten bleiben, die Einnahmen fehlen – als „kleinen Tropfen“ hat Robert Prinz dank seiner enormen Kompetenz immerhin einen Lichtblick aufgetan: Als „Braumeister und Berater“ arbeitet er aktuell für die Firma Speidel, einen Hersteller von Hausbier-Brauanlagen aus Ofterdingen in Baden-Württemberg. „Ein Lichtblick“, sagt Robert Prinz. Seine erste Charge sei auf gewaltige Resonanz gestoßen, „die geizigen Schwaben“ hätten seine Kreation trotz eines im Vergleich zum Supermarktbier fast dreifachen Preises komplett aufgekauft. Über sein Geschmacksgeheimnis sagt der Bierbrauer: „Persönlich mag ich es etwas herbe, aber diesmal habe ich ein typisches Münchner Helles gebraut, eher lasch. Aber die Schwaben lieben es, also klatsche ich ihnen die Tanks voll.“

Restriktionen hält er für tödlich fürs Geschäft

Trotzdem, fürs Überleben in Oberhaching wird der brauerische Ausflug nach Ofterdingen nicht reichen. Vor Ort, im „Stadlbräu“, fressen die Fixkosten den Urvater des Craftbierbrauens auf. Mit Hygiene kennt er sich von Berufs wegen aus, in seinem Fall hält er die Restriktionen für überzogen. Und letztlich für tödlich: für sein Geschäft.

Inzwischen machen ehemalige Schüler mobil, um das „Stadlbräu“ zu retten. Sören Kupich, 2018 nach einem Braukurs in Oberhachinger Gewinner des internationalen „Craft Beer Award“, hat im Internet jetzt eine Crowdfounding-Kampagne gestartet. Als Spendenziel sind 5000 Euro angepeilt, um das von der Coronakrise gebeutelte „Stadlbräu“ zu retten – bislang sind nur 50 Euro eingegangen. Zu wenig, aber vielleicht ein Anfang, bevor es zu einem Ende käme?