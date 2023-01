Telefonbetrüger erbeuten über 20.000 Euro - Bankmitarbeiterin verhindert weitere Geldübergabe

Mit einer fiesen Masche überlisteten die Betrüger den Oberhachinger. © Julian Stratenschulte

Beute im Wert von über 20.000 Euro haben Telefonbetrüger in Oberhaching gemacht. Sie überrumpelten einen 80-Jährigen mit einem Schockanruf. Eine Bankmitarbeiterin verhinderte Schlimmeres.

Oberhaching - Einen tödlichen Verkehrsunfall hätte die Tochter verursacht und säße nun in Haft, behauptete der angebliche Polizist am Telefon. Das war natürlich gelogen. Den 80-Jährigen Oberhachinger erwischte der Telefonbetrüger damit am Montag, 30. Januar, aber auf dem falschen Fuß. Der Senior willigte ein, wie gefordert eine Kaution zu hinterlegen, um eine Haftstrafe für seine Tochter abzuwenden. Weil er angab nur wenige hundert Euro Bargeld in der Wohnung zu haben, instruierte ihn der Anrufer, Schmuck und andere Wertgegenstände zusammenzusuchen.

Als der Oberhaching alles beisammen hatte, beorderte der Anrufer ihn laut Polizei vor die Wohnung, um dort die Gegenstände im Wert von über 20.000 Euro gegen 13.30 Uhr an einen „Herrn Kowalski“ zu übergeben. Mit der Beute entfernte sich der unbekannte Abholer schließlich. Wohin? Das ist unklar.

Bankangestellte verhindert weitere Geldübergabe

Doch damit war der Betrug nicht vorbei. Im weiteren Verlauf wurde der 80-Jährige angewiesen, so teilt die Polizei mit, sich zu seiner Hausbank zu begeben, um weiteres Bargeld zu besorgen. Hierbei fiel der Bankangestellten die Vorgehensweise des Anrufers auf, weshalb es zu keiner weiteren Übergabe kam. Eine umgehende Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die AG Phänomene des Kriminalfachdezernats 3 hat die Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, kräftig, südländischer Typ, bekleidet mit einem dunkelblauen Anorak, dunkler Hose, dunkelblauer Strickmütze.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße, Gartenstraße, Sauerlacher Straße in Oberhaching etwas beobachtet, was im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Wichtiger Hinweis der Polizei Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei. Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen 31.01.2023 unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

