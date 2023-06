Renault überschlägt sich nach Unfall mit Audi - Fahrer muss ins Krankenhaus

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Ein 72-Jähriger stieß am Montagmorgen mit seinem Auto nach einem Zusammenstoß mit einem Audi gegen einen Baum, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Oberhaching - Glück im Unglück hatte ein 72-Jähriger am Montagmorgen. Bei einem schweren Unfall wurde er nur leicht verletzt. Laut Polizei fuhr der Mann aus dem Landkreis München gegen 7:50 Uhr mit einem Renault auf der Dietramszeller Straße in Oberhaching. Zeitgleich war ein 55-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis München, mit einem Audi auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung nach Oberbiberg unterwegs. An der Einmündung zu dem Waldweg „Schilcher Geräumt“ wollte der 55-Jährige in diesen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Renault stieß gegen einen Baum und fuhr die an der Straße angrenzende Böschung hinunter, wobei er sich überschlug. In der Senke der Böschung kam der Wagen auf dem Dach zum Liegen.

Schaden von mehreren zehntausend Euro - Straße zwei Stunden gesperrt

Der 72-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, heißt es im Polizeibericht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Außerdem wurden bei dem Unfall zwei Bäume beschädigt. Für die Bergung des Autos musste die Dietramszeller Straße an der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.