Vier Jugendliche fahren gegen Mauer, einer droht zu erblinden

In Oberhaching sind vier Jugendliche betrunken und ohne Führerschein mit einem Fiat Panda gegen eine Mauer gefahren. Einer der 16-Jährigen wurde dabei schwer verletzt. Es sei zu befürchten, dass er sein Augenlicht verliert.

Oberhaching– Die Jugendlichen waren deutlich angetrunken und hatten laut Polizei zudem andere Drogen eingenommen, als sie am Samstag gegen 23.24 Uhr auf die Idee kamen, mit dem Fiat Panda loszufahren, der der Mutter von einem der vier gehört. Weit kamen sie aber nicht. Nach kurzer Strecke fuhr der 16-Jährige, der am Steuer saß, den Panda gegen die Mauer der Bahnunterführung Ecke Sauerlacher Straße/ Gartenstraße. Ein Nachbar, der den Aufprall gehört hatte, rief den Krankenwagen. Alle vier Jugendlichen hatten sich nicht angeschnallt, der Beifahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt, meldet die Polizei. Er stieß mit seinem Kopf so heftig gegen die Windschutzscheibe, dass sie zersprang. Glassplitter verletzten seine Augen schwer, laut Polizei wurde der Junge stationär in eine Klinik eingeliefert, es sei zu befürchten, dass er sein Augenlicht verliert. icb