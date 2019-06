Der „Ziegler“ stemmt sich gegen das Ladensterben

Während im Landkreis ein Schreibwahren nach dem anderen aufgeben muss, lockt der „Ziegler“ in Oberhaching seine Stammkundschaft mit breitem Sortiment und in der dritten Generation.

Oberhaching – Wer schon einmal in Tokio U-Bahn gefahren ist und damit glaubt, das größtmögliche Gedränge erlebt zu haben, der war noch nie am ersten Schultag bei „Schreibwaren Ziegler“ in Deisenhofen. Dort drängen sich dann verschwitze Kinder und genervte Eltern dicht an dicht vor Regalen mit Schulheften, Einbänden, Stiften und Folien. In der Hand die Materialliste fürs neue Schuljahr streiten sich um die Hilfe der Mitarbeiter. Und die Kassenschlange reicht zeitweise um zwei Ecken.

Nicht immer geht es so zu in dem Eckladen in der Bahnhofsstraße. Aber in Zeiten, in denen ein Schreibwarenladen nach dem anderen im Landkreis aufgibt, ist die Menge an Kundschaft, die hier täglich ein- und ausgeht, beachtlich. Das liegt wohl unter anderem daran, dass der „Ziegler“, wie ihn die Einheimischen kurz nennen, eine Art „Alles-Laden“ ist, hier jeder findet, was er gerade so braucht: das fünfjährige Kindergartenkind sein Playmobil-Polizeiauto, der Jugendliche seine Schulsachen, der Geschäftsmann den passenden Briefumschlag, die Hausfrau eine CO2-Kartusche für den Wassersprudler und der Rentner neben seiner Zeitung auch noch einen Vordruck für eine Patientenverfügung. Außerdem kann man hier kopieren, Handyguthaben, ein MVV-Ticket kaufen und ein Hermes-Paket aufgeben.

Erst Reisebüro, dann Spielzeugladen

Der Ziegler ist ein Traditionsladen. In dritter Generation führt Thomas Ziegler die Geschäfte. Schon während des Kriegs hatte sein Opa Oskar Ziegler einen Zeitschriftengroßhandel in München. Nach dem Krieg eröffnete er am heutigen Standort in der Bahnhofsstraße, damals noch in einem alten Bauernhaus, einen Bücher- und Papierladen. Freilich gab es bald viel mehr als das: Fotoartikel kamen dazu, die Lottostelle – die es bis heute gibt –, dazu zeitweise ein kleines Reisebüro. „Das hat man damals in den 50er-Jahren so nebenbei mitgemacht“, erklärt Thomas Ziegler. Die Kundschaft blätterte zu internetlosen Zeiten in den Katalogen der Reiseveranstalter und Ziegler wurde bei Buchungen am Gewinn beteiligt. Vor allem Italienreisen waren gefragt.

+ Kurz nach dem Krieg: Firmengründer Oskar Zielger vor seinem Laden. © Familie Ziegler

Irgendwann brachte Oskar Zieglers Sohn Udo, der auch ins Geschäft einstieg, die ersten Matchbox-Autos in den Laden – was der Vater mit den Worten „Was willst denn mit dem Schmarrn?“ abkanzelte. Doch die kleinen Flitzer verkauften sich gut. Und bald wanderte weiteres Spielzeug ins Sortiment. Vor allem ab 1952, als Sohn Udo nach dem Tod des Firmengründers mit 21 Jahren die Geschäftsführung übernahm.

Das Ladengeschoss wurde aufgerissen und bekam neue, große Schaufenster. Anfang der 1970er-Jahre wurde das alte Bauernhaus dann komplett abgerissen und 1974 zog Ziegler in den Neubau ein. Die 170 Quadratmeter füllten sich schnell wieder. Auch Sohn Thomas Ziegler half damals schon kräftig beim Umzug mit. „Mit Sackkarren haben wir die ganzen Waren von unserem Interimsladen wieder zurückgefahren“, erinnert sich der 57-Jährige.

+ Vor dem Abriss des Hauses: Der Laden mit großen neuen Schaufenstern. © Familie Ziegler

Im Ortszentrum ist was los - davon profitiert nicht nur der „Ziegler“

2002 übernahm er den Laden dann von seinem Vater, nachdem er das Spielwarengeschäft, das er bis dahin in Unterhaching geführt hatte, schließen musste. Mit dem Neubau der großen Discounter am Ortsrand war dort viel Kundschaft aus dem Zentrum verschwunden. Dass die Gemeinde Oberhaching penibel darauf achtet, dass das bei ihr nicht passiert, der dörfliche Charakter bewahrt wird, findet Ziegler gut: „Hier bei uns in der Bahnhofsstraße gibt es Supermärkte, Bäcker, eine Eisdiele, da ist was los und die Kunden kommen gerne.“

Natürlich merkt auch er die Konkurrenz aus dem Internet. Allein schon wegen der vielen Rücksendungen, die er wegen der Hermes-Paketannahmestelle in seinem Laden täglich sieht, weiß er, wie viel die Leute heutzutage online kaufen, statt im Laden vor Ort. Noch kann er dagegenhalten. Weiß immer, was die Leute wollen, was gerade angesagt ist. Wie zum Beispiel derzeit die Hörspielbox in die Figuren mit einem Hörspiel aufgesteckt werden. Oder Spielschleim – „in allen möglichen Variationen“, sagt Ziegler und lacht. Dauerbrenner wie Lego und Playmobil hat er sowieso da. Andere Sachen verschwinden auch wieder. Wie zum Beispiel das Zubehör für Modelleisenbahnen. „Dafür fehlt den Leuten heutzutage zunehmend die Geduld“, glaubt Ziegler.

Die Zukunft des Ladens ist ungewiss

Wie lange er den Laden machen will, da will sich Ziegler nicht festlegen. Und wie es danach weitergeht – unklar. Sein Sohn ist 16, hat aber keine Ambitionen in Richtung Einzelhandel. Sein Interesse gilt der Medien- und Veranstaltungstechnik. Aus Spielsachen hat er sich nie groß was gemacht. „Der hat als Bub lieber seine Stereoanlage zerlegt wieder zusammengebaut“, sagt Thomas Ziegler.

+ Heute: Den Eingang säumen etliche Kartenständer. Und Zeitungen gibt es natürlich auch. © Doris Richter

Auch wenn ihn alle Oberhachinger Kinder um seinen Job beneiden – leicht ist er nicht. Thomas Zieglers Arbeitstag hat meistens 13 Stunden. Um 7.30 Uhr sperrt er den Laden auf. Samstag ist bis Mittag geöffnet. Im Urlaub mit seiner Frau war er zuletzt in Österreich, letztes Jahr, drei Tage. Länger geht nicht. Zwar hilft seine 80-jährige Mutter noch kräftig im Laden mit und auch sonst hat er fleißige Angestellte – „aber wenn unser Kassensystem oder die Computer ausfallen, dann muss ich schnell da sein“. Ausgleich findet er im Sport, beim Laufen, beim Jujutsu. Und generell ist er jemand, der das Leben nimmt, wie’s kommt. Und wenn’s ihm doch mal zu viel wird, dann geht er einfach über die Straße und gönnt sich einen Cappuccino im Eiscafé.