Radltest bestanden: Oberhaching zur „Fahrradfreundlichen Kommune“ ernannt

Oberhaching hat die Prüfung durch die „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ bestanden.

Oberhaching – Was die Förderung des Radverkehrs betrifft, muss sich Oberhaching nicht verstecken. Mit zahlreichen Maßnahmen versucht die Gemeinde seit Jahren die Radler innerhalb der Ortschaft zu unterstützen. Nun gab es für die Bemühungen im Rahmen eines Festaktes im Schloss Dachau die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune“ von Ministerialdirektorin Brigitta Brunner vom Bayerischen Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, und dem Vorsitzenden der AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern), Landrat Matthias Dießl. Auch Gunzenhausen, Lauf a.d. Pegnitz, Stein und Wolfratshausen durften sich über den Titel freuen.

„Das Fahrrad wird in Zukunft neben dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr eine Säule im Verkehr sein, deren Bedeutung zunimmt, daher sind der Austausch und neue Impulse von außen wie mit der AGFK wichtig“, sagte Bürgermeister Stefan Schelle. „Die Auszeichnung ist nicht das Ende des Weges, sondern eine Anerkennung für bisherige Leistungen und Aufforderung den Weg weiterzugehen.“ Bereits 2012 ist Oberhaching der AGFK, der mittlerweile 65 Kommunen in Bayern angehören, als Gründungsmitglied beigetreten.

Um weiterhin Mitglied zu bleiben, musste die Gemeinde nun anhand strenger Prüfungskriterien die Fahrradfreundlichkeit unter Beweis stellen. So war im Juni eine Bewertungskommission der AGFK auf Rädern in Oberhaching unterwegs, um Schwachstellen im Fahrradverkehr auf die Spur zu kommen.

Neben Punkten wie der Räumung von Radwegen im Winter, übersichtlicher Beschilderung oder genügend Platz für Räder in Abstellanlagen, beschäftigte sich die Kommission mit neuen Verbindungswegen nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch in Richtung der Nachbargemeinden. So wurde positiv hervorgehoben, dass nach jahrelangem, zähen Ringen der Radweg von Oberhaching nach Oberbiberg letzten Winter fertig wurde, ebenso wie die Parkregelung am Naturbad Furth, wo zahlreiche Abstellplätze für Räder zur Verfügung stehen, aber nur eine geringe Anzahl an Parkplätzen für Autos.

Zufrieden war die Kommission auch mit der Öffentlichkeitsarbeit, die sich mit vielen Tipps auf der Homepage der Gemeinde und Aktionen wie dem „Radl-Check“ oder „Autofrei – ich bin dabei“ zeigt. Als besonders wichtig stufte man zudem das Engagement der Mitarbeiter im Rathaus ein, die bereits im Vorfeld bei Planungen beispielsweise für Straßen den Radverkehr einbeziehen.

Kritikpunkt war vor allem die Beschilderung an Baustellen, die nach Wünschen der Kommission klarer sein könnte. „Anregungen für weitere Verbesserungen sind willkommen“, sagte Schelle. Als zentralen Faktor sieht er dabei an, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit pragmatischen Ideen und Kontinuierlichkeit die Menschen für das Radfahren zu gewinnen. BIRGIT DAVIES