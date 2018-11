Ärger über Fahrrad-Rüpel

Rücksichtslose Radler, die mit hohem Tempo und zum Teil gegen die Verkehrsregeln durch die Ortschaft brausen, sind Oberhachingern, die jetzt zur Bürgerversammlung in den Forstnersaal gekommen waren, ein Dorn im Auge.

Oberhaching – Ein Bürger, der namentlich nicht genannt werden will, berichtete, dass seine beiden Kinder an der Kybergstraße sogar auf dem Fußgängerweg von einer Radlerin mit Kinderanhänger angefahren wurden. „Sie zeigte keinerlei Sorge oder Verständnis und fuhr einfach weiter“, meinte der Vater. „Zum Glück ist außer Abschürfungen nichts Schlimmes passiert.“ Er betonte, dass mehr gegenseitige Rücksichtnahme bei allen Verkehrsteilnehmern wichtig wäre.

Bürgermeister Stefan Schelle war fassungslos, als er von dem Verhalten der Radlerin hörte. „Wir haben Tempo-30-Zone, was bedeutet, dass alle Radfahrer auf der Straße fahren müssen und die Radlerin hatte nichts auf dem Fußweg verloren, vom Verhalten der Person mal ganz abgesehen.“ Er versprach, das Thema im Gemeindeblatt aufzugreifen.

Der Oberhachinger Heinz Huber fasste nach und fragte, wie es um Sanierung und Umbau des Radwegs an der Nussbaum-Ranch steht. Wie Schelle berichtete, sind dort bereits Unfälle passiert, weil Manche dort zu schnell unterwegs sind. „Die nötigen Grundstücksverhandlungen laufen, und wir hoffen, im nächsten Jahr Planungssicherheit zu bekommen und dann 2020 den Weg herzurichten.“ Dabei soll der Straßenverlauf bei der Unterführung so geändert werden, dass nicht mehr zügig gefahren werden kann. Mittlerweile nutzen täglich rund 1800 Radler die Strecke, was grundsätzlich positiv zu betrachten sei, allein schon aus Gründen des Umweltschutzes.

Schelle freut sich, „in diesem Jahr zur „fahrradfreundlichen Kommune“ ernannt worden zu sein. Diese Auszeichnung haben bisher nur 27 andere Kommunen in Bayern.“ Er berichtete zudem, dass der Radschnellweg zwischen Lanzenhaar und Sauerlach noch im nächsten Jahr asphaltiert werden soll, sodass er auch im Winter von Radfahrern genutzt werden kann. Wie Schelle betonte, nimmt die Mobilität im Landkreis eine zentrale Bedeutung ein, wobei neben dem Fahrrad der öffentliche Nahverkehr mit einem attraktiven Angebot bei hoher Taktdichte und tangentialen Verbindungen einen hohen Stellenwert einnehme.

Parallel dazu ging es auch um den Autoverkehr im Forstersaal. Gerd Gartz kritisierte, dass entlang der Sauerlacher Straße beim Deisenhofner Bahnhof nach seinem Dafürhalten zu wenige Parkverbotsschilder angebracht sind: „Das ist Abzocke, da werden täglich zehn Strafzettel verteilt.“ Dem hielt der Bürgermeister entgegen, dass durch die Zonenregelung keine weiteren Verkehrsschilder erlaubt seien.

Im Zusammenhang mit immer stärker zugeparkten Wohnstraßen sagte Stefan Schraut, Leiter der zuständigen Polizeiinspektion in Unterhaching, dass mittlerweile in Oberhaching pro 1000 Einwohner 966 Fahrzeuge zugelassen sind, wobei zu den Einwohnern auch Kinder und Hochbetagte gezählt werden. „Der Trend geht zum Dritt-Auto“, sagte er. Der Parkdruck sei hausgemacht. Zudem zeigen auch hier viele Fahrer wenig Rücksicht und parken trotz beengter Verhältnisse aus Bequemlichkeit auf der Straße, obwohl sie eine Garage haben.

Martin Rist regte an, einen Abenteuerspielplatz in der Gemeinde zu bauen. „Im Augenblick fahre ich deswegen mit meinen drei Kindern in umliegende Gemeinden.“ Schelle erläuterte, dass es bereits vor einigen Jahren Planungen gab, diese jedoch nicht realisiert wurden. „Wir können uns gerne zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie man das umsetzen könnte.“ Auf die Nachfrage von Sebastian Meindl, warum bei der Landtagswahl die Wartezeiten im Wahllokal an der Grundschule Deisenhofen zum Teil eine halbe Stunde waren, entschuldigte sich der Bürgermeister. „Uns sind dort Wahlhelfer abhandengekommen, wir geloben aber Besserung.“