Oberhachinger Kirche St. Stephan bekommt Auffrischungskur

Von: Birgit Davies

Teilen

Kurz vor der Restaurierung führt Pfarrer Emmeran Hilger die Kommunionskinder durch die Kirche. © dv

Verschiedene Gutachten waren nötig. Jetzt sind die Voraussetzungen für eine Restaurierung der Pfarrkirche St. Stephan gegeben. Ende Februar geht es los.

Oberhaching – Nach dreijähriger Vorbereitung startet in der letzten Woche des Februar die Restaurierung der Kirche St. Stephan am Kirchplatz. „Wir freuen uns sehr, dass das Gotteshaus bald wieder in seinem ursprünglichen Glanz erstrahlen wird“, sagte Pfarrer Emmeran Hilger.

Kirchenpfleger Magnus Schelle berichtete, dass zuvor verschiedene Gutachten erstellt werden mussten, um insbesondere die Restaurierung der Empore sowie auch die zukünftige Farbgebung in der Kirche zu sichern, verzögert wurden diese nötigen Schritte durch die Pandemie. Mit einem Festgottesdienst wird am Sonntag, 26. Februar um 10.30 Uhr mit musikalischer Begleitung durch die Blaskapelle Deisenhofen der Beginn der Restaurierung gefeiert und das sogenannte „Allerheiligste“, also die Hostien, für die Übergangszeit ins Pfarrheim gebracht. Danach geht es mit den Arbeiten im Inneren der Kirche los. So werden die Holzbalken der Empore mit Metall verstärkt und auch die Orgel, die 1990 eingeweiht wurde, wird überarbeitet und gereinigt.

Wände und Decken in Ocker und Rosa

Die Wände und Decken des Kirchenschiffs wurden ursprünglich in den Jahren 1887 bis 1890 vom Münchner Kunstmaler Seebacher in den Grundtönen Rosa und Ocker bemalt. Die Stichkappen erhielten ein farbiges Blatt- und Blütenmuster. Der Torbogen, die Fensternischen und die Gewölbegurte wurden mit Schablonenmalereien ausgeschmückt. 1968 wollte man das Innere der Kirche modern gestalten und der Raum wurde in Weiß und Grau gestrichen. Doch schon 1983 konnte ein Teil der alten Malerei freigelegt werden und bestimmt heute wieder den Raumeindruck.

Innengestaltung stark verblasst

Jedoch ist die Innengestaltung stark verblasst und von einer leichten Rußschicht überzogen. Verantwortlich dafür war die Heizung, die über 40 Jahre dort genutzt wurde. 2020 wurde eine Sitzheizung eingebaut, sodass Wände und Decken in der Zukunft nicht mehr unter dem Ruß leiden müssen. „Daher lohnt es sich jetzt auch, die Malereien aufzufrischen“, erklärte Schelle. Außen wird der Turm an der Wetterseite neu gestrichen und ein verbogener Zeiger der Kirchturmuhr gerichtet. Zudem sind Ausbesserungsarbeiten am Sockel nötig. Es ist geplant, dass spätestens im November die Kirche wieder ihre Türen öffnet, natürlich mit einem festlichen Einzug. Die Gottesdienste werden in der Zwischenzeit im nebenan gelegenen Pfarrheim stattfinden, wo eigens ein Raum dafür ausgestattet wurde.

Der Mittelpunkt Oberhachings

St. Stephan am historischen Kirchplatz bildet einen Mittelpunkt Oberhachings und ist seit 1949 auch im Wappen der Gemeinde. Wann genau die Kirche errichtet wurde, ist nicht bekannt, eine erste urkundliche Erwähnung gibt es 1052 n. Chr.. Der älteste Teil ist der Turm aus spätromanisch-gotischer Zeit. Ebenso ist bekannt, dass 1760 im Barock die Kirche neu gebaut wurde, weil das alte Gotteshaus baufällig war. Da das Kirchenschiff aber nicht sehr stabil war, wurde das Gebäude 1846 bis 1849 nochmals neu aufgebaut.

Heute werden die Kirche und ihr Vorplatz von den Oberhachingern gerne für ein paar ruhige Minuten im oft hektischen Alltag besucht.