Oberhachings Schuldenberg wächst

Die Gemeinde Oberhaching muss rund 20 Millionen Euro Kredit auf nehmen, um ihre Projekte realisieren zu können. Vor allem die Energiezentrale und die Geothermie verschlingen viel Geld.

Oberhaching – Eigentlich hätten sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses bei den Beratungen zum Haushalt mit dem Ergebnis des vergangenen Jahres zufrieden zurücklehnen müssen. Denn 2018 konnte mit einem guten Plus von 6,5 Millionen Euro abgeschlossen werden. Damit war der Überschuss mehr als doppelt so hoch wie geplant. Der bestehende Schuldenstand von 21,1 Millionen Euro konnte durch Tilgungsleistungen um eine knappe Million auf 20,2 Millionen Euro gesenkt werden, und eine eigentlich geplante Kreditaufnahme war nicht nötig. Doch um anstehende Investitionen in diesem Jahr angehen zu können, ist im Haushalt eine neue Kreditaufnahme von 19,6 Millionen Euro vorgesehen, was den Schuldenstand fast verdoppeln würde.

Zu Buche schlagen vor allem eine Einlage in die Gemeindewerke Oberhaching in Höhe von 5,8 Millionen Euro für die Fertigstellung der Energiezentrale im Gewerbegebiet sowie Förderanlagen in der Geothermie. 3,5 Millionen Euro wird zudem die Sanierung der Kyberghalle kosten und 1,5 Millionen Euro stehen bereit für die letzten Arbeiten am Neubau der Deisenhofener Grundschule. Zudem hält die Gemeinde 5,2 Millionen Euro für möglichen Grunderwerb bereit und steckt 1,5 Millionen Euro als Kapitaleinlage in das Kommunalunternehmen Grundstücksverwaltung Oberhaching.

Wie Kämmerer Paul Fröhlich erläutert, sind im Haushalt auch verschiedene Straßensanierungen eingearbeitet, die erst 2020 durchgeführt werden und damit auch dann erst als Kosten anfallen. Doch die Maßnahmen sollen in diesem Jahr schon geplant und ausgeschrieben werden, um günstige Preise bei den Firmen zu erzielen. Insgesamt geht es um einen Betrag von 2,3 Millionen Euro. Fröhlich betonte, dass in nachhaltige Projekte investiert wird, deren Früchte nachkommende Generationen ernten können. „Die Schulden werden auch die nächste Generation betreffen, doch bei der Größe der Projekte, wie eine neue Grundschule oder Versorgung mit geothermischer Energie müssen auch diese ihren Beitrag leisten“, sagt er.

Allein in die Geothermie wurden von 2006 bis 2018 über 41 Millionen Euro investiert, nicht nur in den Bau der Rohrleitungen, sondern auch durch Grundstücke und Gebäude, die zur Verfügung gestellt wurden. Auch für den Neubau der Deisenhofener Grundschule musste man mit über 24 Millionen Euro tief in den Gemeindesäckel greifen. Fröhlich betonte jedoch, dass die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraft leistungsfähig bleibt und im Verwaltungshaushalt hohe Überschüsse erzielt. Die Rücklage beträgt 2,4 Millionen Euro, wobei eine Entnahme von 1,8 Millionen Euro vorgesehen ist.

Drei Tage ging es mit gezücktem Stift durch jeden einzelnen Posten des geplanten Haushalts, ob das nun die Anschaffung einer Drohne für Luftbilder betraf oder eine neue EDV-Anlage für das Rathaus. Geplant ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,196 Millionen Euro, was leicht über der gesetzlich geforderten Mindestzuführung liegt.

Um auch weiterhin attraktiv für Unternehmen sein, bleibt der Gewerbesteuerhebesatz stabil bei 250 Prozent-Punkten. Auch der Grundsteuerhebesatz bleibt unverändert.

Im Verwaltungshaushalt liegt der größte Ausgabenbereich bei den Steuerumlagen mit 21,6 Millionen Euro. Darauf folgen die Personalkosten mit 13,9 Millionen Euro. Dabei liegen die Kosten im Bereich Kinderbetreuung bei 5,7 Millionen Euro, für die Kernverwaltung im Rathaus bei 5,4 Millionen Euro.

Einstimmig befürworteten die Mitglieder des Finanzausschusses die Haushaltssatzung.