Petra Felsner aus Oberhaching veröffentlicht Jugendroman „Autonomy“

Von: Marc Schreib

Lesung am Gymnasium Oberhaching: Autorin Petra Felsner trägt Passagen aus ihrem Erstlingswerk vor und stößt bei den Schülern damit auf großes Interesse.

Petra Felsner hat in Oberhaching ihren Erstlingsroman „Autonomy“ vorgestellt. Das autonome Fahren steht im Zentrum des Techno-Thrillers und beschäftigt gerade junge Leute.

Landkreis – Knapp die erste Hälfte ihres Lebens hat Petra Felsner (56) in Franken verbracht, kommt aus der Gegend südlich von Nürnberg und hat an der Universität in Erlangen Physik studiert. Die zweite Hälfte bringt sie bis heute südlich von München, in Oberhaching zu – mit ihrem Mann, drei Kindern, einem Hund, drei Meerschweinchen und Fischen. Die Wahl der Gemeinde geschah mehr oder weniger zufällig, aber ein aus ihrer Sicht toller Zufall: „Es war eine hervorragende Wahl.“

Erste Romanveröffentlichung

Mit „Autonomy“ ist sie als Schriftstellerin sozusagen geboren worden, es ist ihr veröffentlichter Erstling. Ihren allerersten literarischen Versuch in Buchform hat sie kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes unternommen. Ein Kinderbuch. Als es nach 15 Jahren fertig wurde, war dieser bereits zu alt, um es zu lesen. Selbst der zweite Sohn war dem Stoff bereits entwachsen, aber die jüngste Tochter hat noch Freude daran haben können.

Schwierige Suche nach Verlag

Im zweiten Anlauf wagte sich die Oberhachingerin in die Jugendliteratur vor mit einem Fantasystoff. Im dritten Buch sind wieder junge Leser angesprochen. Der Thriller mit dystopischem Gehalt schafft es endlich in die Buchhandlungen. Der Schritt an die Öffentlichkeit hat in diesem Sinne knapp 22 Jahre gedauert, aber gerade die Hartnäckigkeit ist vielleicht das bedeutendste Kriterium des Schriftstellerhandwerks. Die Suche nach einem Verlag war schwierig. Diese Erfahrung machen alle Autoren generell. Auch diejenigen, die später zu Berühmtheit gelangen. Also nahm die Autorin einen Tipp ihrer Freundin nur allzu gerne auf, eine Agentur für Jugendbuchliteratur zu konsultieren, was sofort zum Erfolg führte.

Das Buch spielt im München des Jahres 2037

Das 270-seitige Jugendbuch ist im Maximum Verlag erschienen und spielt in der Zukunft, München im Jahr 2037. Es greift neue Technologien auf, das autonome Fahren ist ein Kernbestandteil. Dieser Bereich der künstlichen Intelligenz dürfte die kommenden Generationen noch intensiver beschäftigen als die heute schon Erwachsenen. Die 16-jährige Nora ist in der Hackerszene unterwegs. Als sie einen Praktikumsplatz im Milliardenunternehmen AutoDat bekommt, das Software für autonomes Fahren entwickelt, macht sie besorgniserregende Beobachtungen. Sie stößt auf einen Algorithmus, den es nicht geben dürfte. Auf den Straßen fahren die Autos autonom. Im zeitlichen Zusammenhang geschehen dann mysteriöse Unfälle. Wer steckt dahinter? Das mutige Mädchen geht der Sache auf den Grund. Auch eine Liebesbeziehung entspinnt sich, Gefühle kommen nicht zu knapp vor.

Bei einem großen Halbleiterunternehmen beschäftigt

Zum Thema selbst hat Petra Felsner eine starke Affinität, denn sie ist beruflich bei einem großen Halbleiterunternehmen beschäftigt und streift am Rande auch den Automobilbereich. Denn schließlich finden sich immer mehr Halbleiter in den Fahrzeugen wieder. „Irgendwann werden die Autos zu fahrenden Computern.“ Eine solche Prognose bewegt sich längst nicht mehr im Bereich der Utopie, sondern ist bereits in Teilen Realität.

Idee zum Buch entsprang bei einer Kaffeediskussion mit einem Arbeitskollegen

Die Idee zum Buch entsprang bei einer Kaffeediskussion mit einem Arbeitskollegen. Man sprach über die Ethik des autonomen Fahrens und kam in der kurzen Zeit zu keinem Ergebnis. Aber der Gedanke war plötzlich im Raum. Die Technologie werde in den nächsten Jahren ohnehin immer präsenter und aus der Menschenwelt nicht mehr wegzudenken sein. Da stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel, würde man in ein autonomes Fahrzeug einsteigen? Sie selbst würde die Frage mit Ja beantworten. Natürlich müsse man da immer die Frage stellen, wie weit die Technologiesicherheit fortgeschritten ist.

Romanheldin Nora (16) in der Hackerszene

Auch die Schüler am Gymnasium Oberhaching waren interessiert und brachten bei der Romanvorstellung Beiträge mit ein. Eine Frage: Warum Felsner nicht genauer geschildert habe, wie die Autos der Zukunft aussehen. Offenbar haben die jungen Leser gerne konkrete Bilder vor Augen. Die Felsners selbst besitzen ein Level-2-Auto mit der Möglichkeit zum teilautomatisierten Fahren, womit das Auto die Spur und den Abstand hält, beschleunigt und die Fahrspur wechseln kann. „Beim ersten Test hatte ich ein flaues Gefühl im Magen.“ Insofern kann sie mit ihren Romanfiguren mitfühlen. Die Autorin ist jedenfalls auf den Geschmack gekommen und würde gerne einen zweiten Band folgen zu lassen. Ideen gibt es bereits, aber da soll nicht zu viel verraten werden. Die Künstliche Intelligenz, ein bisschen weiter gesponnen, steht wieder im Vordergrund.