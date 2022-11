„Bild des Schreckens“: Randalierer verwüsten in Halloween-Nacht S-Bahnhof

Von: Max Wochinger

Zerstörte Glasscheiben: Randalierer verwüsten in Halloween-Nacht S-Bahnhof Furth. © Bundespolizei

Etliche Glasscheiben und Schaukästen wurden zerstört. Laut Polizei wurde an Halloween ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro angerichtet.

Oberhaching - In der Halloween-Nacht haben Randalierer etliche Glasscheiben am Bahnhof in Furth zerstört. Zudem wurden Schaukästen mit Graffiti-Farben verschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Verwüstungen sollen sich laut Bundespolizeiinspektion München am frühen Dienstagmorgen, 1. November, zugetragen haben. Bislang unbekannte Täter haben demnach im Ortsteil Furth ein Buswartehäuschen sowie ein Wartehäuschen am S-Bahnsteig und mehrere Schaukästen vollständig entglast. Zusätzlich wurden im gesamten Bereich sogenannte Tags gesprayt, das sind kleinere Graffiti-Schriftzüge.

„Ein Bild des Schreckens“

„Ein Bild des Schreckens“ hätten die Polizeibeamten vorgefunden, teilt die Inspektion mit. Spuren deuten darauf hin, dass die Glasscheiben mit Steinen und einer Bierflasche beschädigt wurden, zum Einsatz sei möglicherweise auch Luftgewehrmunition oder eine Zwille gekommen.

Verwüstete Schaukasten: der Bahnhof nach der Halloween-Nacht. © Bundespolizei

50.000 Euro Schaden

Nach ersten Schätzungen der Polizei bewegt sich die Schadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich, also rund 50.000 Euro. Bundes- und Landespolizei haben wegen Sachbeschädigung Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet.

Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen: Die Beschädigungen und Spuren deuten darauf hin, dass es etwa um 4.30 Uhr laute Knall- und Glasgeräusche im Bereich des S-Bahnhaltepunkts Furth gegeben hat. Zeugen, die hierzu Auskünfte geben können, sollen sich unter 089/515550-1111 bei der Polizei melden.