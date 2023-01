Mit 27 Jahren Edeka-Marktleiterin in Oberhaching

Von: Carina Ottillinger

Legt großen Wert auf Regionalität: Die neue Edeka-Marktleiterin Lisa Meyer hat viele Ideen, um ihre Produktpalette zu optimieren. © Robert Brouczek

Seit Dezember ist Lisa Meyer neue Marktleiterin des Edeka in der Ortsmitte von Oberhaching. Die 27-Jährige liebt ihren Beruf als Einzelhandelskauffrau und kann sich keine andere Arbeit vorstellen.

Oberhaching – Morgens um 6 Uhr startet der Tag für Lisa Meyer und ihre Mitarbeiter. Die ersten Lieferungen treffen ein. Backwaren, Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte. Alles muss in die Regale geräumt werden. Zumindest bis die ersten Kunden um 7 Uhr vor dem „Edeka Meyer“ stehen, müssen die wichtigsten Lebensmittel aufgefüllt sein.

„Die Oberhachinger greifen besonders gern zu frischem Obst und Gemüse. Auch die Fleischtheke schätzen die Kunden“, verrät Lisa Meyer, die seit Dezember dieses Jahres die Marktleiterin des Edeka in der Ortsmitte von Oberhaching ist. Außerdem fällt ihr der Zuwachs an Molkereiprodukten auf. Nach und nach gewöhnt sich Meyer an ihren Chefposten. Sie koordiniert die Aufgaben im Supermarkt. Wer packt heute die Tomaten aus, wer geht an die Kasse, wer überprüft Restbestände. Und das alles mit erst 27 Jahren. In einem Alter.

Auf das Bauchgefühlt geachtet

Vor einem Jahr wagte Meyer den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie hörte auf ihr Bauchgefühl und fühlte sich bereit für diese Aufgabe. Ihre Familie und Freunde unterstützten ihre Entscheidung. Zunächst schrieb sie eine Bewerbung an Edeka. Es folgten Infoveranstaltungen und Einzelgespräche. Im Juli dieses Jahres kam der Anruf. „Edeka bot mir die Filiale in Oberhaching an. Ich sagte sofort zu.“

Bereits während der Schulzeit arbeitete sie im Tengelmann in ihrem Heimatort Ottobrunn. Nach dem Abitur hatte sie sich überlegt zu studieren. „Aber ich bin immer gerne in die Arbeit gegangen.“ Am Ende war die Entscheidung klar, sie würde Einzelhandelskauffrau werden. Die Ausbildung konnte sie auf eineinhalb Jahre verkürzen. Nach einem Jahr wechselte sie von Ottobrunn zum damaligen Tengelmann Oberhaching. Den Supermarkt, den sie heute leitet. In den letzten Jahren sammelte die junge Unternehmerin Erfahrungen in mehreren Edeka-Filialen. In der Hochangerstraße in München oder in der Mozartstraße Ottobrunn. „Es war spannend. Ich musste mich immer wieder auf neue Kunden und Mitarbeiter einstellen.“

Mehr als 40 Stunden

Gerade arbeitet Meyer mehr als 40 Stunden. „Jetzt ist alles noch zeitintensiv, weil ich mich einarbeiten muss.“ In ein paar Monaten wird hoffentlich mehr Routine eingekehrt sein. Die Mitarbeiter arbeiten in zwei Schichten. „Die Frühschicht ist wegen des langen freien Nachmittags extrem begehrt“, verrät Meyer. Sie versuche aber, einen fairen Arbeitsplan zu erstellen. Ein gutes Arbeitsklima liegt ihr besonders am Herzen. Dabei setzt die Marktleiterin auf eine Kommunikation auf Augenhöhe. „Mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter mich auf alles ansprechen.“

Lebensmittel nicht nur Hobby

Wenn Lisa Meyer nicht im Edeka ist, geht sie gerne mit Freunden und der Familie zum Essen. „Lebensmittel sind nicht nur mein Beruf, sondern auch mein Hobby“, sagt Meyer und lacht. Der Inder „Taj Palace“ und der Mexikaner „Gasolina“ gehören zu ihren Lieblingsrestaurants. In ihrer Freizeit kocht die Marktleiterin gerne Gemüsenudeln. Während der TV-Show „Das große Backen“ kann die Hobbyköchin abschalten und sich Inspirationen holen.

Wert auf Regionalität

Großen Wert legt Lisa Meyer auf Regionalität. Sie kooperiert mit einer Konditorei aus Brunnthal und einem Spirituosenladen aus Rosenheim. Demnächst wird es regionalen Kaffee im Sortiment geben. Außerdem versucht sie, nicht zu viel wegzuwerfen. Einmal in der Woche holt die Tafel Lebensmittel ab. Aktionen zur Lebensmittelrettung sind eine Option. Die Marktleiterin hat noch viele Ideen. „Erst mal möchte ich aber gerne im Edeka in Oberhaching ankommen.“