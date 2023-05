Special Olympics World Games: Landkreis München beherbergt Delegationen aus drei Ländern

Nach zwei Jahren Planung können (v.l.) Sigrid Karl, Christoph Göbel, Erwin Horak, Simon Deuschl und Franz Schlammerl die Delegierten bald willkommen heißen. © ali

Im Rahmen der Special Olympics World Games, die ab Mitte Juni stattfinden, beherbergt der Landkreis München Sportler-Delegationen aus drei Ländern.

Landkreis – Mit den Special Olympics World Games findet heuer, ab dem 17. Juni, die größte Multisportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972 in Deutschland statt. Rund 7000 Athleten aus 190 Nationen reisen für das inklusive Event an. 118 von ihnen begrüßt der Landkreis München im Vorfeld der World Games im Rahmen des Host Town Programms. Drei Delegationen aus Neuseeland, Papua-Neuguinea und Gibraltar können so zwischen dem 17. und 25. Juni das Münchner Umland, dessen Leute und die gelebte bayerische Tradition kennenlernen.

Schönheiten des Landkreises zeigen und ein Zeichen für Inklusion setzen

„Die Special Olympics werden in doppelter Hinsicht ein schönes Event. Wir können den Athleten die Breite und Schönheit unseres Landkreises zeigen und setzen gleichzeitig ein Zeichen, wie sehr wir für Sport und Inklusion stehen“, betont Landrat Christoph Göbel stolz bei einem Pressetermin im Landratsamt. In einem strengen Bewerbungsverfahren hatten sich zuvor sieben Landkreiskommunen beim Bund für das Host Town Programm beworben. „Es gab so viele anfragen, wir mussten auch einige Bewerber ablehnen“, merkt Erwin Horak, Präsident von Special Olympics Bayern, an. Im Landkreis München seien jedoch alle Kommunen, die sich beworben haben, in das Projekt aufgenommen worden. So begrüßen Garching, Ismaning und Unterföhring ab Mitte Juni 63 Personen aus Neuseeland. 45 Delegationsmitglieder aus Gibraltar sind in Oberhaching und Taufkirchen zu Gast, während zehn Weltspiele-Teilnehmer in Planegg und Gräfelfing untergebracht werden.

Biergartenbesuche und bayerische Abende geplant

„Die Kommunen haben viel Herzblut und viel Hirnschmalz hineingesteckt und sich viele schöne Freizeitangebote überlegt“, sagt Behindertenbeauftragte des Landkreises, Sigrid Karl. Ob ein Biergartenbesuch bei der Kugler Alm in Oberhaching, bayerische Abende in Ismaning und Taufkirchen oder ein gemeinsames, inklusives Training mit dem Bundeskader für Leichtathletik in Gräfelfing. „Wir wollen mit dem Programm das Thema Menschen mit einer geistigen Behinderung in den Vordergrund rücken“, berichtet Karl weiter. Ziel sei es, dass sich Kommunen, Vereine und Bürger gegenüber Menschen mit Behinderung öffnen. „Jeder soll die Möglichkeit haben, in einem Verein zu sein“, sagt Horak. „Ein Sportkamerad mit Beeinträchtigung muss selbstverständlich werden.“ Das Host Town Programm und die damit verbundene Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sei somit der erste große Schritt in Richtung Gleichberechtigung, sportliche Anerkennung und Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung. „Wir freuen uns einfach, dass die World Games hier bei uns stattfinden und wir dabei sein können“, ergänzt Simon Deuschl, Athletensprecher der Special Olympics Bayern.