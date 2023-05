Stammzellenspende schenkte ihm ein zweites Leben: Oberhachinger trifft seinen Lebensretter wieder

Von: Birgit Davies

Sie sind der Beweis, wie wichtig eine Registrierung bei der DKMS ist: Johannes Ertl (l.), der dank der Stammzellenspende von Marco Schmidt die Leukämie besiegen konnte. © Birgit Davies

Bei einer Typisierungsaktion für die DKMS in Oberhaching trifft Johannes Ertl seinen Stammzellenspender wieder.

Oberhaching – Vor genau elf Jahren wurde Marco Schmidt aus dem norddeutschen Emsland Stammzellenspender, um einem Menschen zu helfen, der an Leukämie erkrankt war. Wie er zwei Jahre nach der vorgeschriebenen Frist erfuhr, war das der Oberhachinger Johannes Ertl, der durch die Spende glücklicherweise die Erkrankung besiegen konnte. Seither sind die beiden in Kontakt und so freute sich der heute 41-Jährige eigens aus dem Norden Deutschlands zu kommen, um am Wochenende bei einer Typisierungsaktion für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) dabei zu sein und Interessierte über den genauen Ablauf zu informieren, falls sie tatsächlich einmal angefragt werden, zu spenden.

Mit 10 Jahren hat er sich registrieren lassen

Marco Schmidt hat sich 1992 bereits registrieren lassen, da war er gerade mal zehn Jahre alt. „Das wäre heute sicher nicht mehr möglich“, sagt er lachend. Er hat damals seine Eltern begleitet, die sich registrieren ließen und war so begeistert, dass er darauf bestand, auch typisiert zu werden. „Natürlich sind meine Daten unter Verschluss geblieben bis ich volljährig war.“ Dann, mit 30 Jahren, erhielt er die Nachricht, dass er als Spender in Frage kommt und stimmte sofort zu. Damit hat er Johannes Ertl das Leben gerettet.

Ertl selbst hatte bereits wenige Monate, nachdem die Stammzellentherapie gut angeschlagen hatte, im März 2013, eine Typisierungsaktion organisiert, die damals ein sehr großer Erfolg gewesen war. Nun folgte also eine zweite Veranstaltung, um weitere mögliche Spender registrieren zu können. 22 ehrenamtliche Helfer und zwei Freiwillige der DKMS standen im Bürgersaal beim Forstner bereit, den Abstrich mit einem Wattestäbchen von der Innenseite der Wange zu nehmen.

Sie würden jederzeit wieder spenden

„Leider sind nicht so viele Menschen gekommen, wie wir es uns gewünscht hätten, am Ende der Aktion waren es aber immerhin 102 Registrierungen und schließlich ist jede einzelne eine potenzielle Lebensspende“, berichtete Simon Sainer. Er selbst hatte sich bereits vor zehn Jahren bei der Aktion 2013 registrieren lassen und wurde vergangenes Jahr angefragt, ob er bereit wäre Spender zu werden. „Das war gar keine Frage“, sagte er. Innerhalb sehr kurzer Zeit war es soweit und die Stammzellen konnten entnommen werden.

Dazu spritzt man sich fünf Tage selbst zu Hause ein Mittel, das das Wachstum der Stammzellen anregt, die der Körper dann ins Blut ausschüttet. Anschließend geht es in die Entnahmeklinik, wo, ähnlich wie bei einer Blutwäsche, die Stammzellen aus dem Blut entnommen werden. „Im November wurde ich dann noch einmal zu einem ,Booster’ gebeten, da es dem Empfänger immer noch nicht so gut ging. Ich hoffe, dass der Betroffenen nun wieder gesund ist“, sagt Simon Sainer. Sowohl er als auch Marco Schmidt sind sich einig, dass sie jederzeit wieder spenden würden. „Hier geht es um Menschenleben, das ist jede Mühe wert.“

Mehr als 5000 Euro Spenden an DKMS

Zudem freuten sich die Ehrenamtlichen, dass die Oberhachinger Kolpingfamilie der DKMS stolze 4000 Euro spendete, und direkt bei der Veranstaltung kamen von Privatleuten nochmals rund 1350 Euro an Spenden zusammen.