Oberhaching wappnet sich für Extrem-Wetterereignisse

Von: Birgit Davies

Bei Starkregen oder Hagel kann der sonst so friedliche Hachinger Bach in Oberhaching zur Bedrohung werden. © Birgit Davies

Die Gemeinde Oberhaching will für Extrem-Wetterereignisse gut vorbereitet sein und hat deshalb jetzt ein Fachbüro beauftragt.

Oberhaching – Viele Oberhachinger erinnern sich noch gut an das Hagelunwetter am 22. Juni vergangenen Jahres, bei dem innerhalb von Minuten die Hahilingastraße beim Hachinger Bach völlig überflutet wurde und Eisbrocken vom Hagel in Wellen an die tiefsten Punkte gespült wurden. Oberhachinger, die neben dem Bach schon lange leben, kennen solche Ereignisse aus der Vergangenheit.

Doch seit dem Jahr 1990 hat sich die Anzahl extremer Niederschläge verfünffacht und die Auswirkungen sind heftiger und dramatischer geworden.

Prüfen, welche Grundstücke betroffen sein werden

Um diese Beobachtungen mit Daten belegen zu können, hat die Gemeinde bereits 2001 für den Gemeindebereich und 2007 für den oberirdischen Lauf des Hachinger Bachs mit allen Anliegerkommunen eine hydrologische Untersuchung in Auftrag gegeben, um im Fall des Falles nicht nur zu wissen, welche Grundstücke betroffen sein werden, sondern auch mit entsprechenden Vorkehrungen wie Rückhaltebecken oder Überschwemmungswiesen entgegen wirken zu können.

Hohe Niederschlagsmengen zu erwarten

Wie die Verwaltung den Mitgliedern des Umwelt- und Verkehrsausschusses jetzt darlegte, „steht es zu befürchten, dass Ereignisse mit sehr hohen Niederschlagsmengen und variablen Zeitintervallen in Zukunft verstärkt zu erwarten sind und man daher Niederschlagsmengen und Geodaten aktualisieren sollte, um im Ernstfall möglichst schnell Anlieger warnen und Helfer informieren kann“. Erwin Knapek (SPD) wies darauf hin, dass eine gute Entwässerung gerade aufgrund der abschüssigen Straßen in dem Gebiet beim Hachinger Bach wichtig sei.

Fachbüro soll Wasserstände und Auswirkungen berechnen

Bürgermeister Stefan Schelle sagte, dass auch die Größe und Sauberkeit der Gullys ein weiterer Faktor sei. Michael Thaller (CSU) ergänzte, dass jedoch bei Hagel, wie im letzten Jahr, abgerissene Äste und Blätter die Gullys auf jeden Fall verstopfen würden. Einstimmig befürworteten die Gemeinderäte letztendlich, ein Ingenieurbüro mit detaillierten Berechnungen zu möglichen Wasserständen und Auswirkungen zu beauftragen.