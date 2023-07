Unfall in Oberhaching: Rettungshubschrauber bringt 16-Jährigen in Klinik

Von: Laura Forster

Teilen

Ein Rettungshubschrauber brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © IMAGO/Marius Bulling

Ein Lkw und ein Leichtkraftfahrzeug sind am Donnerstagmorgen in Oberhaching zusammengestoßen. Der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftfahrzeugs musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Oberhaching - Ein Rettungshubschrauber musste am Donnerstagmorgen einen 16-Jährigen in eine Münchner Klinik fliegen, nachdem dieser einen Unfall in Oberhaching verursacht hat. Laut Polizei war der Jugendliche aus dem Landkreis München gegen 7.50 Uhr mit einem Leichtkraftfahrzeug der Marke Aixam, das bereits ab 15 Jahren gefahren werden darf, auf der Sauerlacher Straße in Richtung Sauerlach unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Lkw auf der Tölzer Straße von Oberbiberg kommend unterwegs.

Unfall auf Kreuzung in Oberhaching - Totalschaden an Aixam

An der Kreuzung wollte der 16-Jährige die Tölzer Straße queren, achtete trotz Stoppschild jedoch nicht auf den Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Münchner Klinik. An dem Aixam entstand Totalschaden, der Lkw wurde leicht beschädigt. Die Schadenssumme beträgt 13.000 Euro, so die Polizei.