Unterstützung trotz Taliban-Regime - 60 000 Euro Spenden bei Afghanistantag

Von: Volker Camehn

Ein junger Patient auf dem Krankenbett in Chak-e-Wardak. © Uli Reinhardt

Das Krankenhausprojekt, das vom Gymnasium Oberhaching seit über 30 Jahren unterstützt wird, ist noch längst nicht am Ende. In diesem Jahr kamen beim Afghanistantag sogar 60.000 Euro zusammen.

Oberhaching – Ganz ohne Kritik scheint es ja nie zu gehen. „Uns wird mitunter vorgeworfen, dass wir mit unserem Engagement das Taliban-System unterstützen“, erzählt Ludwig Pichler. Pichler unterrichtet Geschichte, ist Mitglied der Schulleitung beim Gymnasium Oberhaching. Und vor allem ist er Vorsitzender des Vereins Krankenhausprojekt Chak. Ehrenamtlich sammeln er und seine Mitstreiter regelmäßig dafür Geld.

5000 Kilometer Luftlinie von Oberhaching entfernt

Das Krankenhaus in Chak-e-Wardak liegt etwa 65 Kilometer von der afghanischen Hauptstadt Kabul entfernt. Hier, etwa 5000 Kilometer Luftlinie von Oberhaching entfernt, arbeiten ausschließlich Afghanen, ein knapp 70-köpfiges Team, darunter 17 Frauen. Das alles kostet natürlich Geld: Zwischen 500 000 und 600 000 Euro beträgt der Unterhalt des Krankenhauses im Jahr, knapp die Hälfte davon entfällt auf Gehälter der dortigen Mitarbeiter. Durchschnittlich werden hier 650 stationäre Patienten pro Monat versorgt, 70 Prozent davon sind Frauen und Kinder, heißt es auf der Projekt-Homepage (www.chak-hospital.org).

Projekt schon seit 32 Jahren am Laufen

Da spielt die Oberhachinger Lehranstalt keine ganz geringe Rolle: Rund 50 000 Euro bekommen die gut 900 Gymnasiasten jährlich zusammen, der Rest finanziert sich über bundesweite Spenden, die der Trägerverein einsammelt.

Die Hilfe der Oberhachinger hat eine lange Tradition: Seit 32 Jahren sammeln hier Schüler und Eltern für den guten Zweck. So fand Anfang Juni wieder ein bunter Afghanistantag am Gymnasium statt, eine Veranstaltung, die ihren festen Platz im Oberhachinger Veranstaltungskalender hat. Diesjähriges Motto: „The Chak must go on!“ Frei übersetzt: Mit dem Krankenhaus muss es weitergehen. Und wie es weitergeht. Heuer konnten laut Pichler durch allerlei bunte Aktionen rund 60 000 Euro eingesammelt werden.

Machtübernahme der Taliban ändert nichts

Was indes wie ein kleines Wunder scheint: Auch seit der jüngsten Machtübernahme durch die Taliban läuft der Krankenhausbetrieb reibungslos wie Ludwig Pichler erzählt. „Wir arbeiten schon lange mit den Taliban zusammen, Diplomatie ist da viel wert. Wir pflegen seit Jahren einen intensiven, guten Kontakt und die wissen auch, wie wichtig dieses Krankenhaus für die Menschen in der Region ist.“

Und was antwortet Ludwig Pichler auf den Vorwurf, das Taliban-Regime würde man mit diesem Hilfsprojekt unterstützt? „Wir helfen doch hier den Menschen und nicht dem Regime. Hier werden alle behandelt, egal woher jemand kommen, welche Religion und welches Geschlecht er hat.“ Neutralität sei ein Gebot. Außerdem: „Was wäre denn die Alternative?“

Der Afghanistantag

ist das Charity-Projekt aus Oberhaching. Auf der alljährlichen Veranstaltung stellen Schüler, Eltern und Lehrer des Gymnasiums Oberhaching den Verkauf kulinarischer Köstlichkeiten, vielfältige Spielestationen, einen Spendenlauf, eine Versteigerung und vieles mehr auf die Beine. Mit dem eingenommenen Geld unterstützt jeder einzelne Besucher den Fortbestand eines Krankenhauses im afghanischen Chak-e-Wardak.