Verdacht gegen Erzieher - Oberhaching stellt Mitarbeiter frei

Von: Andrea Kästle, Stefan Weinzierl

Bei einem Verdachtsmoment werden die Strafverfolgungsbehörden, die Justiz und das Jugendamt eingeschaltet. © IMAGO/Marco Steinbrenner/Kirchner-Media

Es ist der Albtraum aller Eltern: eine Erzieherin oder ein Erzieher, die übergriffig werden den Kindern gegenüber. In Oberhaching ist jetzt ein Erzieher freigestellt worden.

Oberhaching – Der Erzieher wird verdächtigt, in den 1980er-Jahren Kinder in einem Erholungsheim an der Ostsee sexuell missbraucht zu haben. In der Gemeinde ist die Aufregung unter Eltern und in der Verwaltung entsprechend groß – letzte Woche hat Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) deshalb einen Brief an die Eltern geschrieben. Und zuvor bereits die Elternbeiratsvorsitzenden informiert.

Hochgekommen ist die Geschichte über die TV-Doku „Verschickungskinder - Missbrauch und Gewalt bei Kinderkuren“ der ARD. Es geht darin unter anderem um ein Heim in Niendorf an der Ostsee, der Beitrag ist am 3. Juli gelaufen. Opfer von damals schildern vor der Kamera, woran sie sich erinnern, woran nicht, es ist die aufwühlende Suche nach der Wahrheit aufgrund von Symptomen, die geblieben sind.

Das verpixelte Foto eines mutmaßlichen Täters

Gezeigt wird in dem Film dann eben auch das verpixelte Foto eines mutmaßlichen Täters – und dieser Mann, das fand mithilfe von „Google Search“ ein Oberhachinger Vater heraus, der die Doku laut Schelle vorab in der ARD-Mediathek gesehen hat, könnte identisch sein mit dem besagten Mitarbeiter, der schon seit Jahren in den verschiedenen Kitas der Gemeinde Kinder betreut hat. Laut Schelle stimmt dessen Vorname mit dem des Verdächtigen überein, zudem zeigt der Lebenslauf, dass der Erzieher in den 1980er-Jahren in Niendorf tätig war. „Deshalb können wir nicht ausschließen, dass es sich bei unserem Mitarbeiter um den des sexuellen Missbrauchs Verdächtigen handelt“, betont Schelle. Ehe ihn die Gemeinde einstellte vor 32 Jahren, war er, so die Auskunft des Rathauschefs, in Taufkirchen beschäftigt sowie in St. Bartholomäus in Deisenhofen.

Schelle spricht über den Mitarbeiter, der über 60 Jahre alt und in den vergangenen Jahren oft als Springer tätig gewesen ist, als einen Mann, „der polarisiert hat“. Einerseits seien einige mit seiner Art nicht warm geworden, andererseits habe es viele Familien und Kinder gegeben, die ihn sehr geschätzt hätten. „Deshalb gab es auch private Kontakte zu Familien, und er hat Patenkinder“, so Schelle.

Einrichtung alles andere als ein Ponyhof

Das Kinderkurhaus in Niendorf am Timmendorfer Strand, das heute nicht mehr besteht, wurde damals von der Kongregation der Franziskanerinnen vom heiligen Märtyrer Georg zu Thuine geführt. Dass die Einrichtung alles andere als ein Ponyhof gewesen ist – das kann man nachlesen in Kommentaren auf der Internetplattform Netzwerk B, auf der schon 2010 die Familie eines Betroffenen, der dort 1977 zur Kur war, veröffentlichte, was ihnen ihr Verwandter geschildert hatte. Er soll dort, heißt es in dem Beitrag, „missbraucht, vergewaltigt, gefoltert und gequält worden sein“, der Mann nahm sich mit 39 Jahren das Leben. Kommentarschreiber, die ebenfalls als Kinder zur Kur waren in Niendorf, schilderten daraufhin, wie sie ihr eigenes Erbrochenes aufessen mussten oder wie sie ganze Nächte im Speisesaal sitzen bleiben mussten, weil sie nicht aufessen hatten wollen.

Jahrzehnte vergingen, bevor die Aufklärungsarbeit begann

Es dauerte Jahrzehnte, ehe die Franziskanerinnen erste Anläufe unternahmen, um die Geschichte aufzuklären. In einem Zwischenbericht aus dem Jahr 2022, kommt ein Erzieher vor, der denselben Vornamen hat wie der Oberhachinger Mitarbeiter. Schon 2020 hatte die Generaloberin der Kongregation gegen ihn Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Lübeck erstattet. Noch mal fünf Jahre vorher hatten Betroffene den Mann bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück angezeigt. Ob es sich tatsächlich um den Erzieher aus Oberhaching handelt, darüber hat Schelle noch keine Informationen.

Trotzdem hat die Gemeinde sofort reagiert und den Mann freigestellt. „Wir sind uns alle einig, es gibt keine, absolut keine Toleranz bei körperlicher oder psychischer Gewalt oder sexuellem Missbrauch“, betont Schelle, selbst Vater von drei Kindern, in dem Schreiben an die Eltern. Er versichert, dass man allen Verdächtigungen „sofort und entschieden“ nachgehe. So würde bei jedem Verdachtsmoment die Strafverfolgungsbehörden, die Justiz und das Jugendamt eingeschaltet.

2018 Ermittlungen gegen drei Männer einer Gemeindekita

So wie 2018. Damals hatte es laut Schelle Ermittlungen gegen drei Männer einer Gemeindekita gegeben, nachdem sich ein Kinder verstört und verängstigt gezeigt hatte – darunter auch der Mitarbeiter, der jetzt im Fokus steht. „Das Kind hat Dinge erzählt, die ein Kind in dem Alter nicht erzählen sollte“, sagt Schelle. Alle drei Männer seien während der Ermittlungen freigestellt worden. Polizei, Staatsanwaltschaft und eine Kinderpsychologin hätten sich bemüht, Licht ins Dunkel zu bringen. Am Ende seien die Ermittlungen eingestellt worden. Der Verdachtsfall habe sich nicht erhärtet, so Schelle.

Vier-Augen-Prinzip eingeführt

Er betont, dass er die Kinder schützen muss – aber auch seine Mitarbeiter. Darum hat die Gemeinde bereits vor Jahren in ihren Einrichtungen das Vier-Augen-Prinzip eingeführt. Es bedeutet, das Kinder nie allein mit nur einer betreuenden Person sind. „Gerüchte und Vorverurteilungen zerbrechen auch Lebenswege von Mitarbeitern, auch dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein“, heißt es in Schelles Schreiben an die Eltern. Bei aller nachvollziehbarer Emotionalität gelte auch in diesem Fall in einem Rechtsstaat die grundsätzliche Unschuldsvermutung.

Die Reaktionen der Eltern, erzählt Schelle, seien gemischt. Gerade in Chatgruppen, aber auch gegenüber Kita-Mitarbeitern gebe es üble Verdächtigungen. „Die Gerüchte zerstören das Vertrauen, aber nur mit Vertrauen funktioniert Erziehung“, gibt er zu Bedenken. „Wenn wirklich kein Vertrauen mehr da ist, rate ich den Eltern, die Einrichtung zu wechseln.“