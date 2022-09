Volle Auftragsbücher für Gemeindewerke Oberhaching

Stefan Schelle gibt für rund 250 Gäste Jahresempfang im Oberhachinger Rathausfoyer

Am Thema der Energiekrise kam Bürgermeister Stefan Schelle aus Oberhaching beim Jahresempfang nicht vorbei. Schließlich sind die Gemeindewerke zuverlässige Lieferanten.

Oberhaching – „Vieles ist passiert, seit wir im Januar 2020 das letzte Mal einen Jahresempfang feiern konnten.“ Mit diesen Worten wandte sich Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle an die rund 250 Gästen, die sich im Foyer des Rathauses eingefunden hatten. Unter anderem überreichte er an vier Oberhachinger die Silberne Gemeindemedaille.

Großes Lob für Ehrenamtliche und Kirchen

„Eine Zeitlang konnten wir uns gar nicht mehr vorstellen wieder enger beieinander zu sein.“ Stefan Schelle erinnerte an den ersten Lockdown, als die „Einschläge“ von Corona plötzlich näher gekommen sind. „Es wurde Unglaubliches geleistet von den ehrenamtlichen Helfern, den Ärzten und Sanitätern, dem Pflegepersonal und der Feuerwehr.“ Großes Lob sprach er den Kirchen aus, die in Windeseile versucht hätten, die Menschen digital zu erreichen und auf diese Weise Zuversicht und Glauben zu stärken. Wie er sagte, konnte man im Sommer kurz Atem schöpfen, doch im Herbst hat das Virus die Menschen wieder eingeholt. „Es ist sagenhaft, was Schulen und Pflegeheime in dieser Zeit geleistet haben, denn vor allem Kinder und Jugendliche wie auch Senioren haben sehr gelitten.“

Inklusion im Vordergrund

Wie er weiter berichtete, stellte die Gemeinde zu Beginn dieses Jahres das Thema Inklusion in den Vordergrund, um mehr Bewusstsein zu schaffen für das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. So übernahm auch Katharina Inselkammer mit ihrem Projekt „kunst-Werk-küche“ das Catering für den Jahresempfang, und die Oberhachinger ließen sich die feinen Häppchen schmecken.

Immer mehr Hausanschlüsse

Schelle erinnerte an „Diskussionen im Herbst letzten Jahres, ob Geothermie wohl Sinn macht, weil doch Öl und Gas so billig sind“. Das habe sich aufgrund der aktuellen Situation deutlich verändert, die Gemeindewerke hätten statt der geplanten 100 Hausanschlüsse nun 160 und es stünden noch weitere Haushalte auf der Liste. Es sei schon „eine wilde Situation bei den Energie- und Strompreisen, aber bisher wird der Versuch der Erpressung gut überstanden“. Sollte es aber richtig knapp werden bei manchen, gebe es viele Möglichkeiten der Unterstützung. Keiner solle sich schämen und gerne in die Gemeinde kommen, um nachzufragen.

Er schlug vor, das geplante Energiegeld, wenn man es selbst nicht benötige, auf die Seite zu legen für Leute, die es dringend brauchen. Nach seinen Worten sei in solchen Zeiten insbesondere der Zusammenhalt der Bürger wichtig.

Gemeindemedaillen an verdiente Bürger

In diesem Sinne freute er sich, die Silberne Gemeindemedaille an vier Oberhachinger zu verleihen, die „mit ihrem langjährigen ehrenamtlichen Engagement die Grundlage des gesellschaftlichen Miteinanders sichern“. So ist seit 68 Jahren ein Mitglied der Familie Markl im Gemeinderat und Margit Markl ist zudem unermüdlich aktiv unter anderem im Helferkreis Asyl, dem Hachinger Tisch, der Nachbarschaftshilfe und im Vorstand der VHS. Franz Riolfi unterstützt seit Jahrzehnten Oberhachinger Vereine, „ist immer vor Ort, wo es gerade nötig ist“, so auch seit vielen Jahren stets am Ersten Weihnachtsfeiertag, um dem Stephanieverein beim Schmücken der Pferde und Kutschen zu helfen für die Segnung vor der Kirche. Helmut Schwaiger, der aufgrund einer Erkrankung nicht kommen konnte, ist seit 40 Jahren bei der Feuerwehr Oberhaching und nach Worten Schelles „stets im Einsatz, wenn Hilfe benötigt wird“. Bereits seit über 30 Jahren kümmert sich Klaus Widmann als Kirchenpfleger um die Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzpullach und sorgt das ganze Jahr über dafür, dass das Gotteshaus gepflegt ist.