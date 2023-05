Oberhachinger hat Leukämie besiegt, jetzt will er anderen helfen

Von: Birgit Davies

Gemeinsam haben (v.l.) Simon Sainer, Vorsitzender der WGO, WGO-Gemeinderat Johannes Ertl und Michael Eichlinger, Zweiter Vorsitzender der WGO, die Typisierungsaktion organisiert. © Birgit Davies

Vor zehn Jahren hat Johannes Ertl aus Oberhaching die Leukämie besiegt. Dank eines geeigneten Knochenmark-Spenders. Jetzt organisiert er zum zweiten Mal eine Typisierungsaktion.

Oberhaching – Vor genau zehn Jahren hatte Johannes Ertl zum ersten Mal eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in Oberhaching organisiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade Leukämie besiegt, und das nur, weil ein geeigneter Knochenmarkspender von der DKMS gefunden wurde. „Ich habe das Leben ein zweites Mal geschenkt bekommen“, sagt er. Jetzt wiederholt er die Aktion: Am nächsten Samstag, 13. Mai, kann man sich registrieren lassen von 11 bis 16 Uhr im Bürgersaal Forstner.

„Unbeschreibliches Gefühl, wenn das Leben in dich hinein tropft“

Im Jahr 2012 erhielt Johannes Ertl die furchtbare Diagnose. „Das reißt einem zunächst einmal den Boden unter den Füßen weg“, erinnert er sich. Für seine Familie und ihn begann eine schreckliche Zeit, hin- und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen, Fortschritten und Rückschlägen. Schon bald war klar, dass er nur dann eine Überlebenschance hat, wenn sich ein geeigneter Knochenmarkspender findet. Und er hatte großes Glück. „Ohne den jungen Mann, der die passenden Stammzellen hatte, würde ich heute nicht mehr hier sein, das war wie ein Sechser im Lotto“, sagt Ertl. „Es ist ein nicht zu beschreibendes Gefühl, wenn der Plastikbeutel mit den nötigen Stammzellen direkt über dem Krankenbett aufgehängt wird und das neue Leben langsam in dich hinein tropft“, erinnerte er sich.

Familie ist sein größter Rückhalt: Das Foto mit seiner Frau und den drei Töchtern bei einem Spaziergang entstand vor zehn Jahren, als Johannes Ertl gerade die Leukämie besiegt hatte. © privat

Zuvor wurde sein Immunsystem sozusagen auf Null heruntergefahren, um die neuen gesunden Zellen aufnehmen zu können. „Eigentlich wird das eigene Blutsystem nahezu eliminiert, um dann mit den neuen Stammzellen wieder aufgebaut zu werden“, erklärte er. Anschließend benötigt der Körper mehrere Wochen, um sich wieder aufzubauen und Kraft zu entwickeln. Während dieser Zeit liegt der Patient möglichst steril und vor jeglichen Umwelteinflüssen geschützt im Krankenbett. „Ohne die wunderbare Unterstützung meiner Familie hätte ich das nicht durchgestanden“, betont der Oberhachinger.

Stammzellenspender kommt auch zur Typisierungsaktion

Schon in der Zeit im Krankenhaus trug er sich mit der Idee etwas zurückzugeben, und Menschen zu unterstützen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Und die erste Aktion im März 2013 war ein großer Erfolg: 666 Menschen haben sich registrieren lassen. „Und wir wissen sicher von zwölf Leuten, die tatsächlich bisher zu Spendern wurden und damit wohl Leben gerettet haben, es können aber auch noch mehr sein“, berichtete Ertl.

Seinen eigenen Spender hat er nach zwei Jahren der vorgeschriebenen Frist kontaktiert und steht seither in Verbindung. Es ist geplant, dass der heute 41-jährige Ostfriese zur nun neu geplanten Typisierungsaktion kommt und die Menschen informiert.

Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann dort in nur wenigen Minuten mit einem Abstrich von der Innenseite der Wange die Basis schaffen, dass vielleicht später ein Mensch, der an Leukämie erkrankt ist, eine Überlebenschance erhält. „Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Menschen aus dem ganzen Landkreis an der Aktion teilnehmen und so vielleicht Leben retten und Hoffnung schenken“, sagt Ertl.

Die Typisierungsaktion

Die Typisierungsaktion findet am Samstag, 13. Mai, von 11 bis 16 Uhr im Bürgersaal beim Forstner statt.