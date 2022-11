Heiter bis wolkig: Die Wettermacher von Oberhaching

Von: Max Wochinger

Teilen

Das Wetter im Blick behält Stationsbetreuerin Birgit Werrbach in Laufzorn für den südlichen Landkreis. © Max Wochinger

Seit 15 Jahren betreibt der Deutsche Wetterdienst eine Wetterstation in Laufzorn. Ein Besuch.

Oberhaching – 35,5 Grad: Der heißeste Tag in den vergangenen 14 Jahren war der 27. Juli 2013. Gemessen wurde der Rekordwert hier im Gemeindeteil Laufzorn in Oberhaching, in einer baumfreien Schneise im Grünwalder Forst, weit außerhalb der Wohnsiedlungen. Ein besonders guter Platz für die korrekte Messung, sagt Birgit Werrbach vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Der Abstand zu Häusern und Straßen ist wichtig, auch Bäume dürfen nicht im Weg stehen“, sagt die Stationsbetreuerin.

Erste Messung im November 2007

Seit 15 Jahren betreibt der DWD die Wetterstation unweit des herrschaftlichen Gestüts in Laufzorn, Temperaturen wurden hier erstmals im November 2007 gemessen. Die ermittelten Werte sind auch ein Tagebuch der Wetterextreme: Der November von damals war viel kälter als in diesem noch jungen November.

„Die Station hier deckt den südlichen Landkreis München ab“, sagt Werrbach. Es gibt hier einen Niederschlagsmesser, ein Boden- und Luftthermometer sowie einen Feuchtigkeitssensor. Regen oder Schnee zum Beispiel läuft in einen beheizten Trichter und dann auf eine Waage; im Minutentakt wird das Gewicht des Niederschlags gemessen. Mittels einer Mobilfunkverbindung werden die Aufzeichnungen an den DWD gesendet, so entsteht später aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Daten die Wettervorhersage für die Tagesschau, das Kachelmannwetter oder wetter.com.

Riesiges Netz

Ähnliche Standorte im Umkreis gibt es in Maisach, Holzkirchen, Ebersberg und im Münchner Olympiapark – es sind nur wenige Beispiele in einem riesigen Beobachtungsnetz. Die DWD-Niederlassung in München betreut die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg; allein hierzu gehören hunderte nebenamtliche Niederschlagsstationen, Wetterwarten und Windmessstellen.

Moderne Technik: Einen Niederschlagsmesser, ein Boden- und Luftthermometer sowie einen Feuchtigkeitssensor gibt es an der Wetterstation © Max Wochinger

Die Ausstattung in Laufzorn besteht aus den elektronischen Messinstrumenten – und aus Landwirt Michael Utz. Der ist ehrenamtlicher Wetterbeobachter beim Wetterdienst und arbeitet auf dem Pferdehof nebenan. Im Winter stapft Utz jeden Morgen um 7.50 Uhr durch den Schnee und misst dessen Höhe – wenn es denn Schnee gibt. „Im letzten Winter hat es ja fast keinen gegeben“, sagt er.

Wetterbeobachter sind immer gesucht

Utz gibt seine Aufzeichnungen an den DWD weiter, so können auch Vorhersagen für den Hochwasserschutz oder die Belastung von Gebäudedächern erstellt werden, erklärt Stationsbetreuerin Werrbach. Elektronische Geräte für die Schneemessung seien nicht gut genug. Deshalb ist Werrbach immer auf der Suche nach geeigneten Wetterbeobachtern wie Michael Utz. Zu dem Ehrenamt gehört auch das Sauberhalten der Messgeräte, das Entfernen von Blättern und Ästen sowie das Jäten von Unkraut.

Das Unkraut vergeht nicht, heißt es – beim Klima verhält es sich anders. Es verändert sich zunehmend, das zeigen Hitzerekorde und extreme Trockenphasen. Auch beim Blick in die Temperaturtabellen von Laufzorn wird deutlich: Die wärmsten Monate waren meist in den vergangenen Jahren. Für eine Klimaprognose ist die Messstation aber zu jung – von Klima spricht man erst bei einem Beobachtungszeitraum von 30 Jahren.