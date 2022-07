Stefan Schelle wieder zum Vorsitzenden des Regionalen Planungsverbandes gewählt - „Zeitenwende in der Regionalplanung“

Von: Charlotte Borst

Stefan Schelle, RPV-Verbandsvorsitzender und Bürgermeister von Oberhaching. © oliver jung

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) ist erneut RPV-Verbandsvorsitzender. Dies hat die 66. Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbands München (RPV) einstimmig beschlossen, wie der RPV in einer Pressemeldung mitteilt.

Landkreis – Der Oberhachinger Bürgermeister übernimmt bereits zum dritten Mal in Folge den Verbandsvorsitz. Als ersten Stellvertreter bestimmten die Verbandsmitglieder in den Räumen der IHK München den Landrat des Landkreises Starnberg, Stefan Frey. Zweiter Stellvertreter wird Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München

In seiner neuen Amtszeit bis Juni 2024 geht es hauptsächlich um die Energieversorgung und die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen in der Region München. Den Schwerpunkt für die kommenden zwei Jahre legt der RPV-Vorsitzende Schelle auf die Sicherung der Energieversorgung in der Region München mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die vom Bund geplante Gesetzesänderung hinsichtlich Windkraft (Wind-an-Land-Gesetz).

Gestaltungshoheit bewahren

So sieht er „eine Zeitenwende für unsere Regionalplanung“ und forderte die Verbandsmitglieder auf, „engagiert mitzuarbeiten und relativ schnell vernünftige Lösungen in die kommunalen Gremien zu geben“: „Wichtig ist, dass wir die Gestaltungshoheit nicht verlieren. Wenn wir Flächen ausweisen, dann können wir gestalten“, betont Schelle. Er blickt zuversichtlich in die Zukunft und setzt auf eine starke kommunale Zusammenarbeit in der Region München: „Nur im Miteinander bekommen wir das hin.“

Windkraft in der Region München

Einen Ausblick auf das vom Bund geplante Gesetz für Windkraft und die Auswirkungen für die kommunale Planung lieferte RPV-Geschäftsführer Christian Breu. Er stellte die gesetzlichen Rahmenbedingungen und regionale Handlungsmöglichkeiten für Windkraft in der Region München vor.

1,8 Prozent der Fläche für Windkraft

Das Wind-an-Land-Gesetz soll im Juli 2022 vom Bundestag beschlossen werden und den Bau von Windkraftanlagen forcieren: Der Bund verpflichtet die Länder, im Durchschnitt zwei Prozent ihrer Flächen für Windkraft auszuweisen; in Bayern 1,8 Prozent der Flächen.

Zudem wird den erneuerbaren Energien und somit der Windkraft per Gesetz ein überragendes öffentliches Interesse eingeräumt. Beides schränke die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen erheblich ein und führe zu einem Wandel in der Planungstätigkeit, sagte Breu. Über die regionalen Planungsverbände in Bayern hätten die Kommunen aber die Möglichkeit, bei der Ausweisung von Flächen gestaltend mitzuwirken, so Breu.

Der RPV ist der gesetzlich vorgesehene Zusammenschluss der Kommunen in der Planungsregion München: dazu gehören 185 Gemeinden, acht Landkreise und die Landeshauptstadt München. Der Verband beschließt den Regionalplan. Die wichtigsten Themen sind Verkehr, Siedlung, Freiraum und Wirtschaft.