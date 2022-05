Oberhachinger feiern ihr 150 Jahre altes Schulhaus mit Klassentreffen der besonderen Art

Von: Birgit Davies

Teilen

Die Klasse von 1900! © privat

Johannes Ertl ist ein gutes Beispiel: Beim Schuljubiläum erzählte der einst 1963 eingeschulte Oberhachinger, dass schon sein Urgroßvater im alten Schulhaus unterrichtet worden ist und aktuell Ertls Enkelin. Lebendige Geschichte.

Oberhaching – Bereits seit 150 Jahren drücken Schüler die Schulbank in der historischen Grundschule am Kirchplatz Oberhaching, direkt gegenüber und verbunden durch den gemeinsamen Pausenhof der ebenso historischen Grundschule, die 1911 errichtet wurde. Damit ist die Schule aus dem Jahr 1872 das älteste Schulgebäude im Landkreis, in dem noch heute Kinder unterrichtet werden.

Öffentliches Klassentreffen für alle Ehemaligen

Am Wochenende fand zum Jubiläum ein öffentliches großes Klassentreffen statt, zu dem viele kamen, die dort einmal unterrichtet worden sind, und sie saßen vergnügt mit alten Klassenkameraden an Biertischen im Pausenhof zusammen und tauschten Erinnerungen und Geschichten aus. In einem der vier Klassenzimmer waren alte Schulbänke zu sehen, Schulbücher von anno dazumal und auch historische Klassenfotos, die von den Besuchern begeistert begutachtet wurden.

Historisches Klassentreffen unterm Sonnenschirm: Ehemalige Schülerinnen und Schüler des Einschulungsjahrgangs 1957 feiern – und teilen Erinnerungen. Ihr altes Klassenfoto von 1957 gibt viele Anknüpfungspunkte. © Birgit Davies

Die Klasse von 1957. © privat

Mit dem Stock Tatzen auf die Finger

Schmunzelnd erinnerte sich Brigitte Loewke, geborene Hartinger, an ihre Schulzeit. „Als ich 1957 hier eingeschult wurde, waren wir 52 Kinder in der Klasse, heute unvorstellbar“, berichtet sie. „Die Lehrer waren viel strenger, wir haben noch mit dem Stock Tatzen auf die Finger bekommen, aber die Buben war da viel gefährdeter als die Mädchen, weil sie meist frecher waren“, erzählt Brigitte Loewke und lacht.

Früher war Pfarrer Karl Hobmair noch dabei

Schon seit über 30 Jahren treffen sich ihre Klassenkameraden alle fünf Jahre zum gemütlichen Beisammensein. „Nur vor zwei Jahren musste es ausfallen wegen Corona, dafür holen wir das jetzt ausgiebig nach.“ Wie sie berichtet, war zu seinen Lebzeiten auch Pfarrer Karl Hobmair dabei. „Er war unser Religionslehrer, dann feierten wir eine Andacht in St. Stephan und anschließend fand das Treffen statt.“

In vier Klassenzimmern werden die Schüler im historischen Schulhaus seit nunmehr 150 Jahren unterrichtet. © Birgit Davies

Johannes Ertl hat viele Anekdoten parat

Auch Johannes Ertl freut sich über viele schöne und lustige Erinnerungen. „Die Schulzeit war turbulent und wir haben eine Menge angestellt“, sagt er mit einem Schmunzeln. So verbrachte ein Schüler einmal eine Strafzeit in einem kleinen Anbau, in dem der Lehrer in den Pausen sonst eine Zigarre zu rauchen pflegte – und der kleine Pimpf qualmte ihm die Zigarre weg, sehr zum Ärger des Lehrers. Für Johannes Ertl bedeutet das alte Schulhaus aber auch Schritte in die eigene Vergangenheit und gleichzeitig in die Zukunft. Denn bereits sein Urgroßvater besuchte die Schule am Kirchplatz, und heute lernt seine Enkelin Johanna im alten Schulhaus Schreiben, Lesen und Rechnen.

Johannes Ertl erlebte im alten Haus auch seine Grundschulzeit. Auf dem Foto der Klasse von 1963 sitzt er in der zweiten Reihe rechts. Auf dem Foto von 1900 muss sein Urgroßvater abgebildet sein. Wer es ist, weiß der Urenkel nicht. © Birgit Davies

Die Klasse von 1963. Johannes Ertl sitzt in der zweiten Reihe rechts © privat

Lehrer fleht den Herrgott an: „Gib ihnen die Kraft, dass sie braver werden.“

Günter Zindler, der ebenfalls 1963 eingeschult wurde, muss heute noch herzlich lachen, wenn er daran denkt, wie einer der Lehrer, genervt von den Kindern, vor dem Holzkreuz im Klassenzimmer auf die Knie fiel und mit gefalteten Händen flehte: „Herrgott, gib ihnen die Kraft, dass sie braver werden.“ Ein frommer Wunsch, der eher nicht in Erfüllung gegangen ist.

Pfarrer kämpft um Schulhaus Der Besuch einer Schule war lange keine Selbstverständlichkeit. Zwar gab es schon vor der Säkularisation Unterricht, doch war der Besuch der Pfarrschule freiwillig und kostete Schulgeld. Erst 1802 wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt und der Oberhachinger Pfarrer zum „Localschulinspektor“ ernannt. Unterrichtet wurde damals im Tanzsaal der Gastwirtschaft Forstner am Kirchplatz. Bereits 1823 forderte der Pfarrer den Bau eines eigenen Schulhauses, doch der Gemeinderat konnte sich nicht durchringen. Der Pfarrer schrieb darauf erbost: „…denn am Werktag haben sie ihre Arbeit und am Sonntag halten dieselben gewöhnlich ihren hohen Gemeinderat, wo viel geschrien, aber desto weniger Gescheites ausgemacht wird.“ (Auszug aus dem Heimatbuch von Pfarrer Karl Hobmair). 1830 kann schließlich doch das erste Schulhaus gebaut werden, das 1872 durch das noch bestehende Schulgebäude, direkt gegenüber der größeren Schule aus dem Jahr 1911 ersetzt wird. Dieses Jahr feiert das kleine Schulhaus sein stolzes 150-jähriges Bestehen und ist damit die älteste Schule im Landkreis München, in der immer noch Schüler unterrichtet werden.