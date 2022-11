Wunschbaumaktion des Münchner Merkur: Wärme als Trost gegen die Traurigkeit

Von: Max Wochinger

Auf dem Oberhachinger Friedhof geht Amira Hazrat gerne spazieren. Mit den Bäumen fühlt sie sich verwandt. © Max Wochinger

Viele Senioren im Landkreis haben Wünsche, die sie sich selbst nicht erfüllen können. Der Münchner Merkur hilft auch heuer mit der „Aktion Wunschbaum“.

Oberhaching – Amira Hazrat tappt über den Friedhof von Oberhaching, vor einem Baum macht sie halt. Er verliert seine letzten Blätter, der eisige Wind trägt sie langsam auf den Boden. „Ich fühle mich wie der Baum“, sagt Hazrat. Traurig sei sie, und irgendwie nackt. „Der Baum aber blüht im Frühling wieder auf. Ich nicht.“ Wer sagt so etwas? Amira Hazrat. Sie ist Frührentnerin, behindert, Kriegsflüchtling, Mutter, Afghanin, arbeitsunfähig, Sozialhilfeempfängerin, Schmerzpatientin, arm und geschieden. Sie ist 51, und heißt eigentlich anders. Der richtige Name soll nicht in der Zeitung stehen, auch ihr Gesicht möchte sie nicht zeigen. Sie schämt sich für das, was in ihrem Leben geschehen ist.

Hazrats Geschichte beginnt mit dem Tod. Als sie fünf Jahre jung war, starb ihre Mutter. Sie wuchs auf in Afghanistan, in der Hauptstadt Kabul. Nach der Schule fing sie an zu studieren, Zahnmedizin, Abbruch nach dem zweiten Semester. Sie wurde von ihrem Vater zwangsverheiratet, mit einem jungen Mann, den sie nicht kannte. Der liebte eigentlich eine andere Frau, erzählt Hazrat heute. Sie bekamen trotzdem drei Kinder. Anfang der 90er-Jahre versank Afghanistan zunehmend im Chaos. Guerilla-Gruppen übernahmen die Macht, die Taliban wollten das ganze Land erobern. Amira Hazrats Ehemann verschwand in den Wirren des Kriegs, wohl von Milizen verschleppt.

Flüchtlingsunterkunft in Traunstein

Die junge Mutter floh mit ihren Kindern aus dem Land, 1995 erreichten sie Deutschland. Sie kamen in eine Flüchtlingsunterkunft nach Traunstein. Die Familie bekam anfangs Hilfe vom deutschen Staat. „Ich wollte aber arbeiten, um meinen Kindern eine bessere Unterstützung zu bieten“, sagt sie. Sie arbeitete als Verkäuferin in einer Bäckerei, später als Reinigungskraft. Nach einigen Jahren tauchte auch wieder ihr verschollener Ehemann in Afghanistan auf, er kam später zur Familie nach Deutschland. Sie konnte ihm einen Job als Fahrer verschaffen. Es sah so aus, als würde jetzt endlich alles gut werden.

Und dann kam der 20. September 2002. Hazrat brachte ihre Kinder auch an diesem Freitag zur Schule. Dann fuhr sie mit ihrem Auto weiter in ihre Arbeit, nur zehn Kilometer. Um 9 Uhr begann ihre Schicht in einer Klinik. Dort kam sie aber nicht an: Sie war mit ihrem Auto verunglückt. Vermutlich war die damals 31-Jährige von der nassen Fahrbahn abgekommen und gegen drei Bäume geprallt – Hazrat kann sich nicht mehr an den Unfall erinnern.

Nach Unfall in Klinik

Sie wurde ins Klinikum Traunstein gebracht. Die Diagnose: Einblutung im Kopf, Gesichtsfraktur, Leberriss, Bruch des linken Handgelenks, gebrochene Rippen, gelähmte Augenmuskulatur. Drei Tage schwebte sie in Lebensgefahr, sechs Wochen lag sie im Koma; es folgten unzählige Operationen, Physiotherapien und psychiatrische Behandlungen. 20 Jahre sind seit dem Unfall vergangen, noch immer aber wird sie operiert. Die Narben des Unfalls sind ihr ins Gesicht geschrieben, mit ihren braunen Haaren versucht sie das Loch in ihrem Kopf zu verstecken. „Jeden Tag habe ich später vor dem Spiegel geweint“, erzählt sie. „Das Schlimmste für mich war aber, dass ich monatelang auf Reha war und nicht für meine Kinder da sein konnte“, sagt Hazrat.

Sie kämpfte aber weiter. Schon ein Jahr nach dem Unfall arbeitete sie wieder. Obwohl ihr immer wieder Doppelbilder erschienen, das Augenlid gestört und auch ihr Handgelenk eigentlich völlig kaputt war. Auch ihre Ehe verlief schlecht: Nach dem Unfall sei ihr Mann „ein ganz Anderer“ geworden. „Er hat mich angeschaut, als ob ich eine böse Hexe wäre.“ Sie bekamen zwei weitere Kinder. Immer wieder habe es aber Streit gegeben.

Allein in Oberhachinger Wohnung

Fast 15 Jahre ging das so. Dann hielt es Hazrat nicht mehr aus: Sie trennte sich von ihm. Heute lebt sie alleine in einer Wohnung in Oberhaching; die jüngeren Kinder wohnen bei dem Vater in Traunstein. Sie könne sich mit ihrer Behinderung gar nicht um sie kümmern, sagt Hazrat. Ohne ihre Kinder gehe es aber auch nicht. Es ist eine Situation, die sie nie wollte: dass ihre Kinder ohne Mutter aufwachsen müssen. Sie könnte sie auch gar nicht verpflegen – das Geld reicht nicht mal für ihr eigenes Leben, nicht mal für eine richtige Winterjacke. Zum Aufwärmen geht sie nach dem Spazieren in eine Bäckerei, sie bestellt einen kleinen Kaffee. Noch einen Kuchen dazu? Nein, nein, antwortet Hazrat. „Ah, wunschlos glücklich“, sagt die freundliche Verkäuferin. Nein, glücklich ist sie bestimmt nicht.

Wunsch erfüllen

