Zehn Jahre Blaskapelle Deisenhofen: Bayrisch-böhmisch trifft Big Band-Sound

Von: Volker Camehn

In den vergangenen zehn Jahren hatte die Blaskapelle Deisenhofen mehr als genug Zeit, um zu ihrer Form zu finden. Im Forstnersaal stellen sie die jüngsten Ergebnisse eindrucksvoll unter Beweis. © Volker Camehn

Blasmusik gibt es in Deisenhofen schon seit Menschengedenken, aber die gleichnamige Blaskapelle feierte jetzt ihr zehnjähriges Bestehen. Der Sound schmeckt bereits nach einem guten Jahrgang.

Oberhaching – Große Überraschung mit Big Band: War der erste Konzert-Teil des Abends noch ganz traditionell den bayrisch-böhmischen Musikstilen gewidmet, schwenkte die Blaskapelle Deisenhofen nach der Pause ganz auf Jazz-Orchester um – eine Sound-Wende um 180 Grad. „Das ist eher ungewöhnlich und etwas ganz besonderes“, schwärmt Franz Haidu. Er ist Bezirksleiter Isar-Mangfall im Musikbund Ober- und Niederbayern, also vom Fach. Er wird im Laufe des Abends noch einige Ehrungen vornehmen.

Rund 300 Gäste vor Ort

Bürgersaal beim Forstner in Oberhaching. Rund 300 Gäste sind gekommen, die Blaskapelle Deisenhofen feiert hier ihr zehnjähriges Jubiläum. Bürgermeister Stefan Schelle gibt auch hier den Takt an, er ist Vorsitzender des Musikvereins Deisenhofen. Jetzt spielt er Bass und Tuba, Songs wie „Blondinen-Walzer“ und „Eine letzte Runde“ stehen auf dem Programm. Nach der Pause dann „That’ll be the day“ (Buddy Holly), „Spanish Eyes“ (Bert Kaempfert) oder zum Schluss das swingende „You’ve got a friend in me“ (Randy Newman), aus dem Soundtrack von „Toy Story“. Erstmals ist auch die (Jazz-)Sängerin Sarah Haun dabei, die bei einigen Arrangements für zusätzlich warme Klang-Nuancen sorgt.

Kleine Stammbesetzung schon in den 1950er Jahren

Zehn Jahre Blaskapelle Deisenhofen: Herrmann Schwürzinger war es, der 1954 bereits den Grundstein legte. Zusammen mit Freunden aus dem Oberhachinger Trachtenverein stellte er nach und nach eine kleine Stammbesetzung aus Blasmusikbegeisterten zusammen und organisierte Auftritte, bis zu 50 im Jahr, bei denen es bis Berlin, Paris und nach England ging. Geprobt wurde damals nicht. Alle bekamen ihre Noten und dann hieß es „Spiel, wie’s drinsteht, Zeitunglesen kannst Du ja auch“, erinnert sich Stefan Schelle, der schon als Jugendlicher mitspielte. 2013 wurden Schwürzinger und vielen Kollegen die Auftritte zu beschwerlich. Stefan Schelle und sein Bruder Matthias, ausgebildeter Dirigent, übernahmen und stellten die Formation als „Blaskapelle Deisenhofen“ unter dem Dach des Musikvereins Deisenhofen ganz neu auf. Geprobt wird mittlerweile regelmäßig einmal die Woche. Etwa 14 Leute spielen in der Blaskapelle mit. Zum Teil holt man sich Verstärkung aus anderen Formationen oder freischaffende Musiker dazu. Etwa 30 Auftritte pro Jahr stehen im Kalender. Ob Maibaumaufstellen, Fronleichnamsprozession, Waldfest oder „ruaßiger Freitag“ – ohne die Blaskapelle Deisenhofen läuft wenig bis gar nichts. „Wir freuen uns auch über die vielfältige Unterstützung, die Blaskapelle ist ein wichtiger Teil unserer Ortsgemeinschaft“, betont Stefan Schelle. Auch sonst hat sich in den vergangenen zehn Jahren einiges verändert. Vor allem: „Die Musik ist wesentlich anspruchsvoller geworden“, sagt Dirigent Matthias Schelle. Junge, neue Komponisten schreiben tolle Musik, die auch herausfordernd ist. Dazu komme, dass die jungen Leute besser ausgebildet werden, mehr Didaktik dahinterstecke – Musikschulen und Lehrern sei Dank. Verstärkung sei willkommen, vor allem beim „mittleren Blech“: Über eine Posaune würde man sich freuen, heißt es.

Ehrungen

15 Jahre: Johann Griebl, Fabian Krieger, Martina Meisl, Monika Meisl, Silke Schröder: 25 Jahre: Karin Göbel, Robert Harle, Erhard Meitinger, Tanja Schelle, Max Sellier, Johannes Spindler; 40 Jahre: Bernhard Franta, Stefan Schelle Vorstandstätigkeit: Erhard Meitinger, Günter Zindler, Stefan Schelle.