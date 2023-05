SPD-Fraktionschef verabschiedet sich - Nachfolger steht fest

„Du wirst uns fehlen“: Bürgermeister Markus Böck (CSU) verabschiedet SPD-Fraktionschef Florian Spirkl. © bb

Der SPD-Fraktionschef Florian Spirkl verlässt den Oberschleißheimer Gemeinderat – und wird von seinen Kollegen mit warmen Worten verabschiedet. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Oberschleißheim – Er war mit 19 Jahren der Jüngste, der jemals in den Schleißheimer Gemeinderat einzog. Nun verlässt der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Spirkl (40) das Gremium, weil ihn eine neue berufliche Herausforderung als Patentanwalt nach Nagold in Baden-Württemberg zieht.

Freundliche Worte vom Bürgermeister sind üblich, wenn ein Gemeinderatskollege aufhört. Bei Spirkl überschlugen sich aber geradezu sämtliche Fraktionen mit ihren Abschiedsworten, auch die, mit denen die SPD eher selten eng zusammengearbeitet hat. „Du wirst uns fehlen“, sagte etwa Bürgermeister Markus Böck (CSU).

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, ich habe aber auch 21 Jahre sehr gerne Politik für meinen Heimatort gemacht. Man sieht hier eben immer gleich die Auswirkungen der getroffenen Beschlüsse“, sagte Spirkl. Für ihn sei es wichtig gewesen, in der Sache hart und kontrovers zu diskutieren, „aber nie menschlich oder persönlich verletzend – nur so funktioniert so ein Gremium.“ Nach einer harten Auseinandersetzung ein Bier zu trinken oder in einer nächsten Sitzung mit dem vermeintlichen „Gegner“ einen gemeinsamen Antrag einzubringen, das sei immer sein Ziel gewesen.

„Fachwissen, Loyalität, Herzlichkeit“

Dass er dies schaffte bestätigten ihm die Kollegen aller Fraktionen, „ganz viel Fachwissen und eine ungeheure rhetorische Stärke in allen Fachbereichen“, attestierte ihm Böck. Irene Beck (FDP) wird sein „tiefes Wissen und seine sehr umfangreichen Recherchen sehr fehlen“. Peter Benthues (CSU) lobte sein „Fachwissen, seine Loyalität, seine Herzlichkeit und seine Menschlichkeit – so viele tolle Charakterzüge vereint, das findet man selten.“ Helga Keller-Zenth (Grüne) wird Spirkl als „Mensch und als tollen Gemeinderat vermissen“. Unter langanhaltendem Applaus verabschiedete der Gemeinderat Spirkl; der sagte noch: „Wenn einer einen guten Rat braucht – ich stehe immer zur Verfügung!“

Tobias Pflügler (24) rutscht über die Liste in den Rat. © bb

Student Tobias Pflügler (24) rückt für Spirkl nach. Bei der letzten Kommunalwahl wurde er von Listenplatz 14 auf neun vorgewählt. Nun haben aber zwei besser platzierte Kandidaten abgesagt; zwei weitere sind mittlerweile weggezogen, so kam Pflügler an die Reihe. „Das war ganz schön kurzfristig, aber Gemeinderat zu sein, das ist schon eine große Ehre, daher habe ich schnell zugesagt“, sagte Pflügler.

